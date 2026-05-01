Toma el Juego, el torneo que busca al nuevo Richard Ríos en la calles de Colombia

Toma el Juego ya se ha realizado en ciudades como Los Los Ángeles, Ciudad de México, Lima, Santiago, Seúl, Miami y Bogotá, recientemente. El turno ahora fue para Medellín, donde participaron alrededor de 100 jugadores de 24 equipos en partidos de 3 vs.3. Los ganadores de la jornada clasificaron a la gran final que se llevará a cabo el 21 de mayo y se medirán contra la Selección Bogotá Sub 17 y Deportivo Celtic, en la rama femenina, y Coach Fitwear y Coach CS, en la rama masculina, en la capital del país, en busca del cupo a la gran final internacional que se jugará en Ciudad de México, en junio.

En ciudades como Los Ángeles, Nike firmó nuevos talentos y los proyectará como figuras de talla mundial, borrando la línea entre amateur y profesional. Justamente, en Colombia se busca al nuevo Richard Ríos, evocando la historia del mediocampista que juega en la Liga de Portugal y que tuvo sus inicios en el fútbol callejero.

“Lo que diferencia a Toma el Juego es el cambio de lógica. Antes el fútbol se contaba desde las estrellas, hoy se construye desde la comunidad. Responde a una transformación más grande: las nuevas generaciones ya no consumen el deporte como antes, ahora todo es expresión cultural, identidad y pertenencia. Toma funciona bajo una idea simple, pero poderosa y es que el fútbol más relevante del mundo ya no está en los estadios, sino en la calle”, expresa Juan Carlos Galindo, gerente general de Nike Colombia.

Con presencia en más de 20 ciudades y expansión prevista a más de 20 países rumbo al Mundial 2026, Toma el juego se consolida como una plataforma global construida desde lo hiperlocal para activar las distintas comunidades y culturas. Nike celebra una nueva era del fútbol, donde el protagonismo vuelve a las canchas.