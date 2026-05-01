Suben a $50 millones la recompensa por responsables de triple homicidio en Barrancabermeja

Las autoridades aumentaron a 50 millones de pesos la recompensa por información que permita esclarecer el triple homicidio en Barrancabermeja.

El pasado 29 de abril efueron asesinadas tres personas, dos de ellas menores de edad.

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Inicialmente, el ofrecimiento era de 20 millones de pesos por parte de la Alcaldía, pero la Gobernación de Santander decidió sumarse, incrementando la cifra para fortalecer las investigaciones.

Tras un consejo extraordinario de seguridad, se confirmó la articulación con la Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, que asumió los actos urgentes, junto a un equipo élite que adelanta el análisis del caso.

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Además, fue conformada una cápsula especial investigativa con fiscales y personal de policía judicial del Magdalena Medio para avanzar en la identificación de los responsables.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier información a las líneas 165, 147 o 123, con el fin de anticipar hechos delictivos y facilitar la captura de los responsables.