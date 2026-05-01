Policía fue judicializado por participar en la muerte de un civil en un procedimiento en el Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que La Fiscalía General de la Nación judicializó al uniformado de la Policía Nacional, Gabriel Eduardo Torres López, por su presunta responsabilidad en el crimen de un ciudadano el 10 de agosto de 2022, en el municipio de Fresno, ubicado al norte del Tolima.

En medio de la audiencia de judicialización, una fiscal de la Unidad de Vida de la Fiscalía Seccional Tolima le imputó el delito homicidio agravado, el cual no fue aceptado por el procesado.

“De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en un lote baldío ubicado en el sector Amparo, detrás de un colegio. Torres López se desempeñaba como subcomandante de la estación de policía de Fresno, y al parecer, durante un supuesto procedimiento judicial, le disparó a un hombre, que hizo caso omiso a detenerse para una requisa”, indica el informe de la Fiscalía.

Además, la Fiscalía reveló otro detalle, se evidenció que la víctima recibió dos disparos por la espalda, mientras corría por una zona boscosa y de difícil acceso.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas que sufrió luego de que presuntamente corriera en medio de un procedimiento de la Policía en esta población.