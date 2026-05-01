“No tenemos cese de actividades”: gerente del Hospital Federico Lleras pese a deudas de las EPS

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Martha Palacios, gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, entregó un parte de tranquilidad a los tolimenses luego de que se lograra un acuerdo con los médicos especialistas que habían advertido de entrar a un cese de actividades desde el primero de mayo por la falta de pago.

“Nuestra institución opera con total normalidad y lo hará de manera permanente, no tenemos ningún cese de actividades, ningún cese de consultas, ningún cese en la programación de las cirugías”, dijo Martha Palacios.

Palacios resaltó que las directivas del Hospital Federico Lleras Acosta seguirán trabajando junto al equipo médicos para que los recursos que adeudan las EPS lleguen a la institución.

“Esperamos que lleguen los recursos y de esta manera garantizar la atención en salud no solamente para Ibagué, sino para todo el departamento del Tolima”, destacó la gerente del hospital Federico Leras Acosta.

Precisamente sobre la compleja situación económica que enfrentan los hospitales públicos del departamento, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, aseguró que una de las preocupaciones que existe, es que, por falta de flujo de recursos, hay represadas más de 600 cirugías en el Federico Lleras Acosta.

Matiz lanzó una dura advertencia frente a lo que sigue sucediendo con el no pago de las EPS a la red pública del departamento, deuda que asciende a los $964 mil millones.

“Es una situación crítica que pone en riesgo la vida de los tolimenses y por eso es que, desde este encuentro de las regiones, encuentro que se denomina las regiones proponen es que hacemos un llamado para que esas deudas entren a cancelarse”, dijo la gobernadora del Tolima.

La mandataria departamental resaltó que la Gobernación del Tolima interpuso una acción popular en la que se otorgó una medida cautelar para que las EPS pagarán la deuda, pero no han cumplido con la orden judicial.

“Estamos esperando que esa medida cautelar que se decretó allí se haga realmente efectiva, estamos haciendo la evaluación pertinente por parte de la Secretaría de Salud porque si no se ha cumplido pues vamos a interponer el incidente de desacato, porque es crítico el momento que vive el sector salud en el departamento”, puntualizó.