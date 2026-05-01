Intercambio de disparos deja un policía herido en Cúcuta. / Foto: Noticias Cúcuta 75.

Cúcuta.

Un procedimiento policial terminó en un intercambio de disparos en el barrio Aguas Calientes, en Cúcuta, luego de que un hombre armado atacara a uniformados durante un requerimiento de rutina.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron en la Calle 29 con Avenida 17, cuando una patrulla del sector Mirador llegó al lugar y observó a un sujeto que se movilizaba en una motocicleta negra.

Al solicitarle un registro personal, el hombre desenfundó un arma de fuego y disparó contra los policías, lo que originó un intercambio de disparos.

En medio de la reacción de los uniformados, el atacante huyó hacia una zona boscosa cercana, ocultándose en la maleza de un lote baldío.

Durante el operativo de apoyo, el subteniente Darlinson Romero, comandante del CAI Escobal, resultó herido por arma de fuego al descender de un vehículo institucional.

El oficial fue trasladado en una motocicleta particular hasta la clínica Medical Duarte, donde recibe atención médica.

Por su parte, el conductor del vehículo oficial también fue llevado a la Unidad Básica de La Libertad, tras presentar laceraciones leves durante la reacción al ataque.

Las unidades policiales que llegaron en apoyo lograron ubicar al agresor en la zona boscosa, donde fue abatido en medio del enfrentamiento.

Hasta el momento, el presunto delincuente no ha sido identificado.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.