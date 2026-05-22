China restringe exportación de químicos para drogas a Norteamérica en señal de cooperación antinarcóticos con EE.UU. / Adam Gault

China impuso este viernes controles a la exportación a Norteamérica de tres sustancias químicas que se utilizan para fabricar droga, al calor de una creciente cooperación de Washington y Pekín contra el narcotráfico.

A partir de ahora, será necesario licencias de organismos gubernamentales para exportar estos productos químicos a Estados Unidos, Canadá y México, indicó el ministerio chino de Comercio en un comunicado.

De China proviene la gran mayoría de los precursores que se utilizan para fabricar fentanilo, un opioide altamente potente que ha provocado una mortal epidemia de drogas en Estados Unidos.

Washington había mantenido un arancel del 10% a los bienes chinos en represalia por el presunto papel de China en la cadena de suministro de fentanilo.

Las nuevas restricciones de Pekín llegaron una semana después de que el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunieron en Pekín, donde intentaron estabilizar las turbulentas relaciones que guardan ambos países.

La lucha contra el tráfico de drogas se ha convertido en uno de los ámbitos de cooperación entre ambas potencias rivales.

En abril, Pekín y Washington colaboraron en un caso de narcotráfico, con pesquisas en las provincias chinas de Guangdong y Liaoning, y en los estados estadounidenses de Florida y Nevada, según la agencia estatal china Xinhua.