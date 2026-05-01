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Gremios rechazan ataques a estaciones de combustible en el país: exigen acción de las autoridades

David Jiménez, vocero gremial de Somos Más, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar acerca de los ataques a diversas estaciones de servicio de combustible en el país, principalmente en Cauca y Valle del Cauca, pues está afectando la red de abastecimiento tanto de gasolina como de ACPM.

“Hemos reportado 6 o 7 ataques en la escalada terrorista que rechazamos. En el caso de Norte de Santander, los empresarios de las estaciones están tomando decisiones desesperadas que es el cierre de sus comercios”, indicó.

Afirmó que estas estaciones prestan un servicio esencial a la comunidad y son “la columna vertebral” del abastecimiento de combustibles líquidos en Colombia, por lo que detalló que no solo son ataques, sino extorsión.

“Lo que más lamentamos es poner en riesgo la vida de los ‘isleros’, “cuando estos terroristas llegan a incendiar la estructura, se pone en riesgo la vida de todas las personas”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para salvaguardar la estructura del abastecimiento de combustibles en el país.

Escuche la entrevista completa aquí: