Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 may 2026 Actualizado 12:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Gremios rechazan ataques a estaciones de combustible en el país: exigen acción de las autoridades

Denuncian ataques a las estaciones de servicio de abastecimiento de combustibles y extorsión a comercios.

Gremios rechazan ataques a estaciones de combustible en el país: exigen acción de las autoridades

Gremios rechazan ataques a estaciones de combustible en el país: exigen acción de las autoridades

00:00:0008:55
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Felipe Larafelipelara94andreslara1494

David Jiménez, vocero gremial de Somos Más, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar acerca de los ataques a diversas estaciones de servicio de combustible en el país, principalmente en Cauca y Valle del Cauca, pues está afectando la red de abastecimiento tanto de gasolina como de ACPM.

“Hemos reportado 6 o 7 ataques en la escalada terrorista que rechazamos. En el caso de Norte de Santander, los empresarios de las estaciones están tomando decisiones desesperadas que es el cierre de sus comercios”, indicó.

Afirmó que estas estaciones prestan un servicio esencial a la comunidad y son “la columna vertebral” del abastecimiento de combustibles líquidos en Colombia, por lo que detalló que no solo son ataques, sino extorsión.

Lo que más lamentamos es poner en riesgo la vida de los ‘isleros’, “cuando estos terroristas llegan a incendiar la estructura, se pone en riesgo la vida de todas las personas”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para salvaguardar la estructura del abastecimiento de combustibles en el país.

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0008:55
Descargar
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir