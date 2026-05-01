Disminuyó en un 6.8% el desempleo juvenil en Ibagué: la tercera más alta del país

Ibagué

La encuesta de hogares del Dane para el trimestre móvil enero – febrero – marzo reveló que más de 10 mil ciudadanos consiguieron empleo en Ibagué. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la tasa de desempleo disminuyó de 15.8% a 12.3%, en comparación con el trimestre enero – marzo de 2025.

“Esa reducción del desempleo de 3.4 puntos porcentuales, fue la tercera más alta del país, lo que evidencia que nuestras estrategias y el trabajo en articulación con empresas y gremios económicos, continúan teniendo un impacto real en el mercado laboral”, aseguró Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico.

Los sectores económicos que presentaron los mayores aumentos en la generación de empleo en la ciudad, durante los primeros meses del año, fueron: Información y comunicaciones, que creció 31%, con 4.183 empleos, y construcción (13.4%), con 15.920 empleos.

También se destacaron administración pública y defensa, educación y atención a la salud humana, con un crecimiento del 14.7% y 41.014 puestos de trabajo. Comercio, por su parte, creció 6.8% y generó 50.525 empleos durante el trimestre.

“En informalidad también registramos avances. Disminuyó 4.5 puntos porcentuales, al pasar de 49.8% a 45.3%, valor inferior al promedio nacional, que fue 55.3%. Este resultado nos sitúa en el grupo de las 8 ciudades de Colombia con la informalidad más baja”, destacó la secretaria de Desarrollo Económico.

¿También disminuyó el desempleo juvenil?

Con respecto al desempleo juvenil, el DANE informó que pasó de 27.2% a 20.4%, una disminución de 6.8 puntos porcentuales, la tercera más grande entre todas las ciudades analizadas.

“Continuamos trabajando en la atracción de inversión, para que nuevas empresas se instalen en la ciudad, a partir de incentivos tributarios y la reducción de trámites. Asimismo, seguimos adelante con nuestra Ruta de empleabilidad, acompañando a los ciudadanos para que puedan acceder a las ofertas laborales de las empresas”, puntualizó Naydú Romero.