Crecientes de ríos provocan colapso de viviendas en zona rural de Tibú, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La vereda Tres Bocas, en zona rural de Tibú, enfrenta una situación crítica por cuenta de las fuertes lluvias y el aumento del caudal de los ríos que confluyen en este sector, lo que ha generado el colapso de varias viviendas y mantiene en riesgo a decenas de familias.

La alerta fue emitida por David Barbosa, presidente de la Junta de Acción Comunal, quien expuso a Caracol Radio que las afectaciones se concentran en casas ubicadas a la orilla de los afluentes.

“Unas viviendas que están ubicadas a la orilla del río se han venido colapsando, hay un impacto directo de las crecientes sobre la infraestructura habitacional”, afirmó el líder comunal.

De acuerdo con Barbosa, la emergencia se ha intensificado en los últimos días debido al comportamiento simultáneo de tres ríos que desembocan en la zona.

“Las fuertes lluvias han hecho que crezcan los tres ríos que llegan a nuestro sector. Esta condición incrementa de manera significativa el nivel de riesgo para la comunidad”, explicó.

El dirigente reconoció que la administración municipal, a través de la oficina de gestión del riesgo, ha hecho presencia en el territorio y ha brindado acompañamiento inicial.

No obstante, advirtió que la magnitud del problema requiere una respuesta más amplia y articulada.

“La entidad de riesgos de la alcaldía ha estado pendiente, pero también nos dirigimos a la Gobernación de Norte de Santander y al Gobierno Nacional para que pongan los ojos en nuestra comunidad”, manifestó.

Según el balance entregado por la Junta de Acción Comunal, al menos cinco viviendas han colapsado, dejando a sus habitantes en condiciones de vulnerabilidad.

Muchas de estas familias no cuentan con recursos para reubicarse ni para reconstruir sus hogares.

“Son familias que no tienen recursos para salir a otros lugares o para hacer nuevamente la construcción de estas viviendas”, indicó Barbosa.

La comunidad recordó que Tres Bocas está catalogada como zona de alto riesgo, una condición que, según sus habitantes, ha sido persistente durante años sin que se materialicen soluciones de fondo.

“Estamos catalogados como zona de alto riesgo, pero también somos comunidad y tenemos derecho a que el Gobierno nos tenga en cuenta”, enfatizó el líder comunal.

Ante este panorama, los habitantes reiteraron el llamado a las autoridades departamentales y nacionales para que se implementen medidas urgentes que permitan mitigar el riesgo, atender a las familias afectadas y avanzar en soluciones estructurales que eviten que esta situación continúe repitiéndose.