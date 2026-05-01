Capturan a alias Alacrán con material de guerra en el municipio de San Luis, Tolima

Ibagué

La Policía en el Tolima desarrolló un operativo en el municipio de San Luis el cual fue liderado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), inteligencia policial y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana CACOM 4 y el Ejército Nacional para captura a un sujeto conocido con el alias de ´Alacrán´.

Según el coronel, John Anderson Vargas Izao, comandante Departamento de Policía Tolima, las investigativas permitieron a los uniformados llegar hasta la vereda Pedregal y el barrio Ciudadela Mayorga, en el municipio de San Luis donde se hicieron tres allanamientos donde se logró la detención en flagrancia de esta persona.

“Durante el procedimiento, se incautaron dos armas de fuego tipo escopeta (calibres 16 y 12), dos piezas tipo guardamanos para fusil R15, munición de diferentes calibres (16, 12, 38 y 32), así como prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, entre ellas un camibuso y una chaqueta pixelada, además de otra chaqueta y un equipo móvil celular”, indicó el oficial.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado sería un presunto desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Bloque Tolima, y presenta anotaciones judiciales por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego confirmó el coronel, John Anderson Vargas Izao, comandante Departamento de Policía Tolima

El capturado, junto con las armas, municiones y demás elementos incautados, fue puesto a disposición de la Fiscalía 164 Especializada de Ibagué, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.