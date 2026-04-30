Yisell «La Voz Rosa»: la artista guajira que revoluciona el vallenato femenino este 2026

Una de las voces más potentes de la actualidad, sigue creciendo en aceptación en una industria musical vallenata cada vez más competitiva y con artista Emergentes que lograr una conexión especial con el público amantes del género.

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Reconocida en el mundo artístico como Yisell La Voz Rosa, es originaria de La Guajira Colombiana, tierra que ha dado grandes voces.

Desde muy temprana edad Yisell Villegas, descubrió su pasión por la música vallenata y así entre los sonidos de acordeones.

La artista creció en Becerril en el departamento del Cesar, muy cerca a la capital Valledupar, donde comenzó su historia musical rodeada de familiares y amigos quienes vieron en ella desarrollar ese talento a lo largo de los años, educando su voz de forma autodidacta con el firme propósito de crecer como artista e iniciar su carrera musical poniendo en alto a la mujer en el Vallenato.

Como parte de su crecimiento profesional Yisell se estableció en la heroica Cartagena de Indias, donde no sólo se convirtió en una exitosa empresaria sino que también formó una hermosa familia con su esposo y sus cuatro hijos, enfrentando el desafío en un género musical que siempre ha estado dominado por hombres, comenzó a realizar su presentaciones inspirada siempre en figuras representativas como Patricia Teherán y otras mujeres que la precedieron dejando huella en la música vallenata.

Yisell se ha caracterizado por llevar a todo el público lo mejor del Vallenato sin límites de género con sus primeros sencillos musicales, la Chacha, Eterna y Nada de sin ti, ademas de algunas canciones en cover como Embiagada de Ilusiones, Fue aquella tarde y Problema Tuyo que han tenido gran aceptación en el publico y redes sociales con un canto apasionado al amor, conquistando corazones y estableciendo su lugar en el firmamento musical colombiano, siguiendo adelante en este mundo de la música vallenata qué es su pasión y poniéndole el alma a cada una de sus interpretaciones.