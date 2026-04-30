Yamil Arana busca consolidar a Mompox como destino internacional tras 30 años de ser patrimonio

“Vamos a acelerar el desarrollo y consolidar a Mompox como destino internacional sin perder su esencia”, aseguró el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, en el marco de la conmemoración de los 30 años de la declaratoria de Santa Cruz de Mompox como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.

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La Gobernación de Bolívar lidera una agenda estratégica que exalta el valor histórico y cultural del territorio y proyecta una visión de desarrollo sostenible para las ciudades patrimoniales.

Bajo el lema “Mompox, 30 años Patrimonio de la Humanidad de cara al futuro”, llevada a cabo el 29 y 30 de abril, se integraron recorridos patrimoniales, espacios académicos y actividades culturales orientadas a fortalecer la preservación del patrimonio, promover el turismo sostenible y generar nuevas oportunidades para las comunidades.

El gobernador destacó que la declaratoria de la UNESCO marcó un punto de inflexión en la historia del municipio.

“Desde que Mompox fue declarado Patrimonio de la Humanidad, el mundo empezó a mirar hacia este territorio. Llegaron inversiones, creció el turismo, se dinamizó la economía y se abrió un camino de desarrollo que hoy seguimos fortaleciendo”.

El mandatario también indicó que su administración ha ampliado la visión del desarrollo, llevando inversión a todos los sectores del municipio. “No hemos centrado el desarrollo únicamente en lo patrimonial tradicional. Hemos llevado inversión a los sectores populares, donde también vive el patrimonio, despertando el orgullo de nuestra gente y fortaleciendo el sentido de pertenencia”.

Asimismo, resaltó el papel de la comunidad en la conservación del legado histórico. “Aquí la misma gente protege su territorio. Ese sentido de pertenencia es clave y debemos seguir fortaleciéndolo para garantizar que Mompox conserve su identidad y su historia”.

El gobernador enfatizó además el impacto regional de este reconocimiento. “Hoy Mompox no solo crece, sino que impulsa a toda su región. Municipios como Talaigua, Margarita, San Fernando, Magangué y Sicuco también se benefician del flujo turístico y del desarrollo económico que genera ser Patrimonio de la Humanidad”.

Por su parte, la directora general del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), Vaneza Daguer Tamayo, destacó el valor de esta conmemoración como una plataforma de articulación cultural y turística.

“Celebrar estos 30 años es reconocer que Mompox no solo conserva su historia, sino que la mantiene viva en sus calles, en su gente y en sus tradiciones. Desde ICULTUR seguimos trabajando para que el patrimonio sea un eje de desarrollo cultural y turístico que beneficie directamente a las comunidades”.

Por su parte, Alejandra Claros Borda, secretaria general de la CAF, resaltó el respaldo de la entidad al desarrollo del municipio y la importancia de proyectar el patrimonio hacia el porvenir.

“El patrimonio no se protege únicamente mirando al pasado; se preserva construyendo el futuro de quienes lo habitan”, afirmó.

A su turno, Enrique López-Hurtado, representante del área de Cultura de la UNESCO, destacó los múltiples valores que llevaron a Mompox a ser declarada Patrimonio de la Humanidad.

“Además de su riqueza arquitectónica, se valoró su papel histórico y su contribución significativa a la construcción de la identidad cultural de la región”, señaló.

El alcalde de Mompox, Juan Nicolás Siininig, indicó que este reconocimiento implica un compromiso colectivo para preservar y proyectar el municipio.

“El valor histórico de Mompox nos llena de orgullo, pero también nos compromete a trabajar unidos por su transformación. Este es un esfuerzo que requiere articulación y visión conjunta para mejorar la calidad de vida de los momposinos”, manifestó.

Durante el evento, el mandatario local exaltó el respaldo del gobernador Yamil Arana Padauí a este proceso de transformación, otorgándole la Gran Cruz de Mompox con banda y declarándolo hijo adoptivo del municipio.