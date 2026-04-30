Veolia lidera taller ambiental en el SENA por el Día Nacional del Árbol y su Semana Cultural

Veolia ejecuta en Cartagena acciones ambientales que permiten acelerar la transformación ecológica para impulsar el desarrollo sostenible de la ciudad y la región, esta transformación optimiza la gestión de los recursos naturales y disminuye el impacto ambiental. Dentro de las soluciones sostenibles se encuentra la educación ambiental, herramienta importante para avanzar más, hacia la transformación ecológica de los territorios.

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En el marco del Día Nacional del Árbol y la Semana Cultural Ambiental del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el equipo de SGI y Sostenibilidad Ambiental de Veolia Aseo Cartagena, lideró un taller dirigido a estudiantes de las diferentes disciplinas de esta institución educativa. La jornada contó con la participación de funcionarios de la Universidad de Cartagena y el Coordinador de la Guardia Ambiental, quienes compariteron su conocimiento y experiencia. Durante el taller se abordaron los siguientes temas:

Clasificación en la fuente y correcta separación de residuos sólidos.

Regeneración de Recursos y Economía Circular

Cambio Climático

Normativa Ambiental Colombiana

Elaboración de Abono Orgánico

Para Veolia la educación es importante porque por medio de ella, se busca generar cambios en las prácticas ambientales especialmente en los jóvenes y el tomar conciencia sobre la conservación y preservación del medio ambiente.

La Gerente de Veolia Yolanda González Puente, expresa que Veolia como empresa medioambiental reafirma su compromiso por ejecutar acciones ambientales que suman a la transformación ecológica, especialmente encaminadas a la descontaminación, descarbonización y regeneración de recursos. Por ello, la educación ambiental ha surgido como un elemento clave para fomentar la conciencia y promover acciones concretas en favor del medio ambiente.

Los jóvenes que formamos se convertirán en los renovadores del planeta y en los responsables de garantizar un ambiente sostenible para las futuras generaciones.