UTB y Afinia firman alianza para fortalecer la sostenibilidad energética del Caribe

La Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y Afinia logran una alianza estratégica para contribuir a la sociedad con soluciones innovadores de alto impacto. Academia y empresa unen esfuerzos para fortalecer la investigación aplicada a la eficiencia y la sostenibilidad del sistema de distribución eléctrica en la región Caribe.

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En la firma del convenio estuvieron presentes el rector de la UTB, Alberto Roa Varelo; el gerente de Control de Pérdidas de Afinia, Ferney Colorado; la directora de Relacionamiento Estratégico y Proyectos de la UTB, Carolina Gómez; el líder de Proyectos de Afinia, Andrés Saltarín; y el profesor e investigador Juan Carlos Martínez. Actores clave de Afinia, profesores y decanos de la UTB y el sector gremial también acompañaron el espacio.

El rector de la UTB celebró la alianza y destacó la presencia de quienes la hicieron posible: “Estamos trabajando juntos para resolver problemas que son difíciles, que ningún actor solo los puede resolver. La academia tiene un papel importante en la resolución de problemas, por eso hablamos con los empresarios. Somos una universidad que cree en la empresa, en la transformación de las personas”.

En su intervención, el rector Alberto Roa destacó que la formación, el conocimiento y el relacionamiento de la UTB están al servicio de Afinia con esta alianza. “La universidad está abierta a la sociedad, al territorio y al problema energético. Espero que el trabajo entre la academia y Afinia dé frutos clave para las necesidades del Caribe colombiano”, agregó.

Así lo expresó también Ferney Colorado al resaltar que para Afinia esto es un reto muy grande, pero están convencidos de que se puede llevar a cabo: “La academia hace parte de nuestro negocio, interactuar con la academia para enfrentar los problemas que tenemos. Gracias a la unión con la UTB venimos desarrollando este estudio que nos va a aportar a la solución de las problemáticas”.

La alianza firmada en el campus Tecnológico de la UTB responde a la necesidad de reducir pérdidas técnicas en la red de distribución, modernizar herramientas con Machine Learning, promover eficiencia energética en comunidades y desarrollar prototipos de aplicabilidad operativa. La región Caribe será la gran beneficiada de la sinergia entre academia y empresa. “Podemos sacar adelante la región”, decretó Ferney Colorado.

La directora de Proyectos de la UTB, Carolina Gómez, se unió a esa declaratoria y agregó a un tercer actor: el gubernamental. “Desde la academia nosotros brindamos el ejercicio de transferencia de conocimiento y lo ponemos al servicio de los retos empresariales. Este tipo de alianzas es importante para fortalecer retos y para incidir en la política pública con estrategia y datos”, precisó.

Una alianza para la sostenibilidad energética

En la firma del convenio, el profesor e investigador de la UTB Juan Carlos Martínez explicó en detalle cómo se llevará a cabo esta alianza estratégica y presentó al equipo interdisciplinario (UTB y Afinia) que desarrollará los estudios especializados orientados a la generación de conocimiento y soluciones que contribuyan a la eficiencia del sistema eléctrico, la sostenibilidad energética y el bienestar de las comunidades de la región Caribe. Son cuatro los proyectos que aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de Afinia.

Entre los componentes técnicos del convenio se destacan los estudios sobre normas arquitectónicas ecosostenibles aplicables a nuevas construcciones y procesos de remodelación, así como investigaciones sociológicas sobre comportamiento de consumo energético en comunidades, orientadas a promover prácticas de uso eficiente de la energía.

El director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, Juan Camilo Oliveros, reconoció que el tema de la energía es uno de los retos de la región, por lo que celebró y destacó esta alianza que trabaja para ayudar a solucionar la problemática.