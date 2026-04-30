Unicartagena y Unicauca se encuentran en la FILBo 2026 para compartir su historia bicentenaria

Como parte de su agenda en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, la Universidad de Cartagena llevará a cabo el conversatorio “Entre Bicentenarias”, un espacio de diálogo institucional en el que participará también la Universidad del Cauca para reflexionar sobre el papel de ambas universidades, pioneras en la educación superior pública en Colombia, en la construcción del pensamiento nacional.

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El encuentro se realizará el sábado 2 de mayo a la 1:00 p.m. en la Carpa Cultural de Corferias, donde Willian Malkun Castillejo, rector de Unicartagena, y Deibar Hurtado Herrera, rector de Unicauca, dialogarán sobre la historia, los desafíos y los logros de estas instituciones, resaltando su impacto en la educación superior y la sociedad colombiana con miras a celebrar sus respectivos bicentenarios.

El conversatorio será moderado por el historiador Alfonso Múnera Cavadía, y propone una mirada desde las regiones, reconociendo el aporte de instituciones que, desde distintos territorios, han contribuido al desarrollo académico, cultural y social de Colombia.

“Entre Bicentenarias” se proyecta como un espacio para fortalecer los lazos entre instituciones que comparten una trayectoria histórica similar, así como para trazar rutas conjuntas hacia sus procesos de conmemoración bicentenaria.

La participación de la Universidad de Cartagena en este escenario fortalece su agenda en la FILBo 2026, donde la institución ha llevado una apuesta por visibilizar el pensamiento del Caribe y su conexión con otras regiones del país, promoviendo el diálogo, la memoria y la construcción colectiva de conocimiento.