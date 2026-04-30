Un viaje lleno de aventura en el mar de los 7 colores: la Ruta del Saber en el Acuario de San Andrés

Un viaje lleno de aventuras en el mar de los 7 colores: la Ruta del Saber llega al Acuario de San Andrés

“Nunca había me había montado en un avión”, “Qué bonito el color del agua del mar”; “No quiero que este viaje se acabe”, son algunas de las palabras que con emoción dicen los 20 niños y niñas que viven una inolvidable experiencia en San Andrés, como parte del programa Ruta del Saber: la cuarta travesía, liderado por la Gestora Social, Liliana Majana y el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social.

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Tras ser despedidos por el alcalde Dumek Turbay para vivir una experiencia inolvidable y descubrir todo lo relacionado a la biología marina, y desde que pisaron la bella isla, los pequeños han tenido la oportunidad de realizar todo tipo de actividades, encaminadas a promover su liderazgo y a crear consciencia del cuidado de los ecosistemas, encaminadas especial el marino.

Niños y niñas de sectores como Colombiatón, Nelson Mandela, Loma Fresca, San Francisco, Amberes, Bayunca, del Cabildo Indígena de Pasacaballos, entre otros, a su llegada, disfrutaron de una jornada lúdico recreativa en la que pusieron a prueba sus habilidades.

“Gracias a todo el equipo de la Alcaldía, al alcalde Dumek y a su esposa, porque me he divertido mucho en San Andrés. Qué bacano fue nadar con los peces”, comenta José Jiménez, uno de los niños participantes de la Ruta del Saber, que nos acompaña desde Bayunca.

El segundo día estuvo protagonizado por la visita al acuario, uno de los momentos más esperados por ellos. La actividad inició con un recorrido por los manglares, donde escucharon su importancia y cómo funciona este hábitat. Una vez llegaron al acuario, nuestros niños y niñas disfrutaron de un verdadero chapuzón, donde tuvieron el privilegio de nadar junto con diferentes especies marinas como peces y mantarrayas.

La cuarta travesía sigue tomándose San Andrés: entre las actividades programadas para hoy está el citytour por los 42 kilómetros de la isla, además la visita a reconocidos lugares como la casa museo Pirata y la calle de las Palmeras.

Con esta inolvidable experiencia la Alcaldía de Cartagena cierra con broche de oro la celebración del mes de la niñez con la cuarta edición de la Ruta del Saber, que en esta ocasión, le permite a 20 niños y niñas de diferentes barrios de la ciudad a guardar experiencias inolvidables, aprender y fomentar sus liderazgos.