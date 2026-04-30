Recompensa por ladrones que asesinaron a un trabajador en un atraco en Mariquita, Tolima

Tolima

Tras un consejo de seguridad extraordinario con delegados de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, la Alcaldía de Mariquita anunció una recompensa de hasta $20 millones por información que permita capturar a los ladrones que participaron en un atraco, en medio del cual perdió la vida Andrés Felipe Escobar, en hechos ocurridos el pasado 28 de abril.

Ese día, dos hombres en motocicleta llegaron hasta un corresponsal bancario ubicado en el barrio El Carmen de Mariquita. Uno de ellos descendió de la motocicleta, se acercó al trabajador de una empresa de telecomunicaciones, le disparó con arma de fuego y luego le arrebató un maletín, al parecer con la suma de 7 millones de pesos.

Escobar murió posteriormente debido a la gravedad de las heridas, lo que ha generado indignación en el departamento del Tolima. Esto llevó a que las autoridades lanzaran la recompensa.

“Actos criminales como este no tienen cabida en nuestra sociedad y no serán tolerados. En nombre de toda la Administración, expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del señor Escobar ante este hecho que enluta a la comunidad mariquiteña”, indicó la Alcaldía en un comunicado a la opinión pública.

Y agregó: “Buscamos obtener información veraz que conduzca a la identificación y captura de los autores de este lamentable hecho. Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y la convivencia pacífica en nuestro municipio. No permitiremos que la delincuencia nos arrebate la tranquilidad”.

Quienes tengan información sobre los responsables del crimen pueden suministrarla a las líneas oficiales de la Policía Nacional: 323 273 3418 - 310 288 5053.