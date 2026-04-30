Puente Pinzón se mantendrá cerrado dos semanas más

Tunja

El pasado 2 de abril se dio el cierre del puente Pinzón, que une a los municipios de Soatá y Boavita, debido a los trabajos de mantenimiento que se le debían realizar a la estructura, ya que se estaban presentando afectaciones por movimientos de las bases y se tenía previsto que dichas obras terminarían este 30 de abril.

Si bien es cierto las obras se han venido adelantando desde el pasado 2 de abril, estas no han culminado en el tiempo requerido, ya que el invierno y otros temas inherentes al mantenimiento no ha permitido que el avance en los trabajos sea el adecuado, causando el retraso en su terminación.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura de Boyacá, las obras estarían culminando entre 10 y 12 días, lo que significa que el puente Pinzón continuará cerrado.

El cierre del puente Pinzón, ha generado preocupación en la provincia norte del departamento, debido a las afectaciones en la movilidad y el transporte de carga. La medida, ha obligado a los usuarios a tomar rutas alternas con mayores tiempos de desplazamiento.

Por ahora, los conductores seguirán tomando las rutas por Capitanejo, la vereda San Francisco y el municipio de San Mateo, advirtiendo que estos trayectos pueden aumentar el tiempo de viaje hasta en dos horas.