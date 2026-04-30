Procuraduría formula cargos a exalcalde de Oicatá por contrato millonario irregular

Oicatá

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Oicatá (2020-2023), Fredy Alexander Garzón Rojas, y contra su secretario de infraestructura y Unidad de Servicios Públicos, César Augusto Pérez Quito, por presuntas irregularidades en un contrato de obra pública que supera los $1.800 millones, destinado a la construcción de dos pozos profundos en zona rural del municipio.

Según el Ministerio Público, el exmandatario habría suscrito en 2021 una modificación al contrato bilateral, lo que derivó en que la totalidad de los recursos inicialmente proyectados para la construcción de los pozos Pionono y Taneca se destinara únicamente a este último.

La conducta de Pérez Quito, supervisor del contrato, también es cuestionada, pues habría proyectado y avalado de manera presuntamente irregular la modificación al alcance de la obra. La Procuraduría señaló que, aunque la interventoría advirtió que la terminación del pozo Taneca implicaba costos superiores a los iniciales, nunca se indicó que todo el valor del contrato debía invertirse en un solo pozo profundo.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja calificó provisionalmente la conducta de Garzón Rojas como gravísima a título de culpa gravísima, mientras que la de Pérez Quito fue catalogada como grave a título de culpa grave.

Con esta decisión, el ente de control avanza en el proceso disciplinario para establecer responsabilidades en el manejo de los recursos públicos destinados a proyectos de infraestructura en Oicatá.