Paola Jara y Jessi Uribe lanzan “Despecho a 2 Voces” y anuncian gira internacional

Paola Jara y Jessi Uribe presentan su nuevo álbum “Despecho a 2 Voces”, un proyecto histórico para la música popular colombiana.

Credito: Jhajaira Romero Ampliar Credito: Jhajaira Romero Cerrar

Más que un disco, “Despecho a 2 Voces” propone una mirada colectiva sobre las emociones que acompañan al amor, la pérdida y la traición.

Con 11 canciones inéditas, el álbum construye un recorrido emocional en el que conviven interpretaciones a dúo con momentos individuales de cada artista.

El tema “Infidelidad”, focus track del disco y canción que abre el setlist, encapsula la intensidad y la confrontación emocional que define este álbum.

A este se suman títulos como “Show central”, “Las botellas y yo”, “Aún hay amor”, “Si nos preguntan”, “Borracha te amo”, “De lejos se nota”, “Consejos”, “Sigo vestida”, “Pedacito de mí” y “Alcohol Traicionero”, que transforman las emociones reprimidas en desahogo colectivo.

Este lanzamiento llega en paralelo al crecimiento internacional de las carreras de Paola Jara y Jessi Uribe, quienes han desarrollado giras independientes en distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos.

“Despecho a 2 Voces” trasciende el formato discográfico para convertirse en una experiencia en vivo.

Tras su inicio en octubre en el Movistar Arena de Chile, el proyecto continúa con una gira internacional que llegará a Europa desde el 1 de mayo en Madrid.

Más que una serie de conciertos, la gira será un espacio donde el público no solo escucha las canciones, sino que las vive.

Con este lanzamiento, Paola Jara y Jessi Uribe consolidan una apuesta que expande los límites de la música popular hacia nuevos escenarios internacionales.