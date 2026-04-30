Menor de edad, al parecer ahogado, fue encontrado por guardacostas en la zona norte de Cartagena

Menor de edad, al parecer ahogado, fue encontrado en por guardacostas en la zona norte de Cartagena

Sobre las tres de la tarde de este miércoles 29 de abril, la Estación de Guardacostas de Cartagena de la Fuerza Naval del Caribe, recibió un llamado de alerta por parte de la comunidad en la que manifestaban la desaparición de un menor en cercanías al aeropuerto de Cartagena, luego que, al parecer este se encontraba jugando fútbol con cuatro amigos y decidiera lanzarse a un caño del sector.

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Al parecer el joven, habría sido arrastrado por las repentinas corrientes generadas por la fuerte lluvia en la zona.

De manera inmediata la Institución Naval desplegó una Unidad de Reacción Rápida - URR, en cercanías al sector donde se habría generado la emergencia y luego de más de una hora de intensas labores de búsqueda, lamentablemente el cuerpo del joven fue encontrado sin vida en la Bocana de Marbella.

Al lograr la ubicación del menor, los tripulantes de la unidad naval realizaron las coordinaciones pertinentes con el Cuerpo Técnico de Investigación - CTI de la Fiscalía General de la Nación para las labores levantamiento y reconocimiento del cuerpo sin vida.

La Armada de Colombia hace un llamado a la comunidad para que tomen las medidas de precaución pertinentes en épocas de lluvia donde los cuerpos de agua aumentan sus niveles de manera progresiva y de esta manera evitar emergencias.