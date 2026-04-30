Líderes de Cartagena exponen ante Afinia la importancia de la energía y su perspectiva de futuro

La Junta Directiva de Afinia, y el gerente general del Grupo EPM, John Maya Salazar, sostuvo un encuentro estratégico con líderes gremiales, sector académico, organizaciones sociales y gobierno local de Bolívar, con el propósito de conversar sobre los retos, oportunidades y el potencial del Caribe colombiano, una región clave para el desarrollo económico y energético del país. Al espacio también asistió Angelica Benedeti directora ejecutiva de Promontería.

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Durante la apertura del encuentro, el gerente general del Grupo EPM destacó el enorme potencial del Caribe y su papel como motor del desarrollo nacional, resaltando que el Grupo EPM impulsa crecimiento, inversión y competitividad en los cuatro departamentos donde opera Afinia, con inversiones que superan los 3,2 billones de pesos.

En el espacio participaron líderes de entidades como la Alcaldía de Cartagena, ProMontería, Consejos Intergremiales, Camacol, ANDI, Fenalco, Serena del Mar, ANAVA, Invest in Cartagena y Bolívar, Cartagena Cómo Vamos, Juntémonos por Cartagena, el Círculo de Obreros y la Fundación Centro Histórico, quienes, de manera unánime, resaltaron la importancia de la energía como base para el desarrollo del territorio con mayor potencial de crecimiento en Colombia.

“Sin energía no es posible sacar adelante los proyectos que impulsan el crecimiento económico y social. Reconocemos el esfuerzo que hace Afinia y solicitamos que continúe siendo un soporte clave para el desarrollo que se proyecta desde nuestros sectores”, expresaron los líderes durante el encuentro.

El Grupo EPM mantiene su trabajo con los territorios, bajo un compromiso compartido que pide en la región integre mucho más al Estado, empresas, gremios y a la sociedad en general, para garantizar una operación sostenible que permita que el Caribe avanzar y consolidar su futuro energético.