La SAE subasta inmuebles por cerca de $6.000 millones

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) adjudicó dos inmuebles por un valor cercano a los $6.000 millones, mediante subastas electrónicas independientes que consolidan este mecanismo como una herramienta de comercialización abierta, competitiva y transparente para bienes que hoy hacen parte del patrimonio del Estado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La primera operación correspondió a un palco ubicado en el Estadio Deportivo Cali, en el corregimiento de Palmaseca, Palmira, adjudicado por $358.000.100 tras una puja electrónica de 31 horas continuas, en la que participaron cinco oferentes activos y se registraron 92 lances.

El proceso, que inició el 23 de abril de 2026 a las 10:00 a. m. y finalizó el 24 de abril a las 5:00 p.m., llevó el activo a superar ampliamente su precio base inicial de $153.481.295, alcanzando una valorización superior a los $204 millones, equivalente a un incremento del 133,3 %.

El inmueble incluye vista directa a la cancha y cuatro parqueaderos. Su incorporación al patrimonio estatal se produjo en octubre de 2021, luego de una sentencia de extinción de dominio que lo vinculó a investigaciones relacionadas con narcotráfico internacional, asociadas a una organización criminal liderada por Shirley Herrera Colorado y Jair Sánchez Hernández, alias ‘Mueble Fino’.

Cartagena: subasta de hotel en El Laguito supera los $5.420 millones

La segunda operación correspondió a un hotel ubicado en el sector El Laguito, en Cartagena, adjudicado por $5.420.100.000 tras una subasta electrónica que durante 31 horas registró 48 lances y la participación de tres oferentes.

El inmueble cuenta con más de 1.400 metros cuadrados construidos, 32 habitaciones, piscina, restaurante y terraza con vista al mar, en una de las zonas de mayor valorización turística del país.

Este bien pasó a favor del Estado tras un proceso de extinción de dominio derivado de investigaciones que evidenciaron su vínculo con una red criminal liderada por alias ‘La Madame’, relacionada con delitos de trata de personas y explotación sexual.

Ambas operaciones reflejan cómo activos que en el pasado estuvieron asociados a economías ilícitas pueden reincorporarse al mercado formal mediante procesos legales y competitivos, generando nuevas oportunidades de inversión.

Con estos resultados, la SAE continúa fortaleciendo mecanismos de comercialización pública que

permiten transformar bienes provenientes del crimen en activos con valor económico dentro de la legalidad, promoviendo transparencia, confianza ciudadana y dinamización del mercado inmobiliario.