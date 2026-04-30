La Ciénaga Grande de Santa Marta se transforma: resultados reales de un trabajo conjunto

Colombia

A través del proyecto “Conservación y Uso Sostenible de la Ciénaga Grande de Santa Marta”, financiado por el Global Environment Facility (GEF), siendo el Bando Interamericano de Desarrollo (BID) la agencia implementadora; el Instituto tiene como objetivo fortalecer la resiliencia de este ecosistema estratégico.

Cabe resaltar que, esta iniciativa integra el rigor científico con los saberes tradicionales de las comunidades locales para implementar soluciones de monitoreo, restauración y sistemas productivos sostenibles que aseguren el equilibrio ambiental y el bienestar social en la ecorregión.

En este proceso participan socios estratégicos como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y Parques Nacionales Naturales de Colombia.

De la misma manera, hacen parte del trabajo articulado gremios y asociaciones del sector productivo y pesquero, entre ellos palmeros, cafeteros, arroceros, ganaderos, bananeros y organizaciones de pescadores.

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Decisiones precisas: Monitoreo hidrológico

Los cambios en la Ciénaga Grande ya son una realidad gracias al trabajo conjunto entre instituciones y comunidad. Uno de los mayores logros es el fortalecimiento del monitoreo hidrológico, esencial para entender el comportamiento de los ríos y el agua.

A la fecha, se han instalado cuatro nuevas estaciones:

Una hidrológica automática en el Río Fundación.

⁠Una hidrometeorológica en el río Aracataca.

⁠Dos estaciones limnimétricas manuales en los caños Ratón y Condazo.

Además, se mejoraron 9 estaciones de la red del IDEAM, lo que permite contar con estadísticas climáticas precisas para tomar decisiones informadas sobre el cuidado del territorio.

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Innovación y tecnología para la producción sostenible

El manejo integrado del paisaje ha permitido implementar soluciones tecnológicas que protegen el agua, el suelo y los bosques sin perjudicar la economía familiar. Entre estas herramientas prácticas destacan:

Cosecha de agua lluvia: almacenamiento en tanques para enfrentar épocas de sequía.

Beneficiaderos ecológicos de café: reducción del consumo de agua y prevención de la contaminación.

Sistemas agroforestales y silvopastoriles: combinación de árboles con cultivos o ganadería para mejorar la productividad, dar sombra y conservar la biodiversidad.

Estas acciones demuestran que es posible una producción que se adapte al cambio climático y mantenga los suelos sanos.

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Restauración ecológica con liderazgo comunitario

Se han sembrado cerca de 2.700 plántulas de mangle y más de 1.100 personas se han beneficiado directamente. La formación ha sido clave, con 254 personas capacitadas en restauración ecológica y monitoreo comunitario.

Un resultado excepcional es el liderazgo de las mujeres, quienes han alcanzado una participación de hasta el 67% en procesos comunitarios. Su rol activo en la educación ambiental y en nuevas alternativas como el turismo de naturaleza y los viveros comunitarios es el motor de la recuperación del ecosistema.

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Cogestión pesquera: El futuro del recurso hídrico

Para asegurar la sostenibilidad de la pesca, se firmó el piloto de cogestión pesquera. Este acuerdo histórico entre las comunidades, la AUNAP e INVEMAR, permite que las decisiones sobre el recurso se construyan de la mano con los pescadores, quienes poseen el conocimiento vital de las dinámicas del territorio. Este modelo busca organizar la actividad, proteger las especies clave y garantizar que el recurso no se agote para las futuras generaciones.

Estos resultados confirman que el cambio está en marcha y que la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta es un esfuerzo colectivo donde la ciencia y la comunidad caminan de la mano.