IPCC impulsa la preservación ancestral en las Fiestas de la Cruz de Mayo en Barú
El corregimiento fortalece su identidad afrodescendiente mediante una agenda de saberes tradicionales y sostenibilidad ambiental
Las Fiestas de la Cruz de Mayo se consolidan como una de las manifestaciones culturales y espirituales más representativas de Barú, territorio portador de saberes que fortalecen la identidad colectiva y el tejido social. El proyecto busca salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial a través de un proceso participativo que involucra a portadores de tradición y nuevas generaciones.
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La celebración, que cuenta con el apoyo técnico y el acompañamiento del IPCC, contempla un prelanzamiento y cuatro días de programación que incluyen ritualidad, música, danzas y pedagogía cultural. Estas festividades representan un escenario de resistencia cultural frente a las transformaciones sociales, promoviendo el respeto por los derechos étnicos y el cuidado del territorio ancestral.
Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, manifestó: “Apoyar las tradiciones de nuestros corregimientos es una prioridad. Estas fiestas en Barú son fundamentales para la memoria histórica y la cohesión de nuestras comunidades ancestrales, asegurando que el legado de los mayores trascienda a los jóvenes en un entorno de respeto y orgullo por sus raíces”.
Por su parte, Shirley Tuñón, directora del IPCC, destacó: “Desde el Instituto de Patrimonio y Cultura acompañamos esta iniciativa que dignifica el rol de los portadores de tradición como guardianes del patrimonio. Es un espacio para la transmisión intergeneracional de saberes y la promoción de un turismo cultural responsable que valore la riqueza de Barú“.
Agenda de las festividades
La programación oficial se desarrollará bajo los siguientes ejes:
- Viernes, 1 de mayo: Apertura oficial y festival de juegos tradicionales como carreras de saco, dominó y la tablita. Al caer la tarde, se realizará un conversatorio de oralidad seguido de una rueda de bullerengue para los ancestros.
- Sábado, 2 de mayo: Presentación de actos culturales con agrupaciones como “Tonada”, Grupo Pajonal, JoriKamba y delegaciones de Ararca, Pasacaballos y Bocachica.
- Domingo, 3 de mayo: Ritual religioso del Bautizo de la Cruz de Mayo, procesión por las calles principales y el primer Festival de Turbos en la Plaza de la Cruz, acompañado de una muestra gastronómica tradicional.
- Lunes, 4 de mayo: Cierre musical con el evento salsero “El Papá Sabor” y “El Parrandero” en la plaza principal.
El Comité para el Desarrollo Cultural y Artístico de Barú, liderado por Donaldo Camargo, coordina esta iniciativa que busca también la vinculación del sector privado para garantizar que estas expresiones sigan vivas en el tiempo.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...