IPCC impulsa la preservación ancestral en las Fiestas de la Cruz de Mayo en Barú

Las Fiestas de la Cruz de Mayo se consolidan como una de las manifestaciones culturales y espirituales más representativas de Barú, territorio portador de saberes que fortalecen la identidad colectiva y el tejido social. El proyecto busca salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial a través de un proceso participativo que involucra a portadores de tradición y nuevas generaciones.

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La celebración, que cuenta con el apoyo técnico y el acompañamiento del IPCC, contempla un prelanzamiento y cuatro días de programación que incluyen ritualidad, música, danzas y pedagogía cultural. Estas festividades representan un escenario de resistencia cultural frente a las transformaciones sociales, promoviendo el respeto por los derechos étnicos y el cuidado del territorio ancestral.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, manifestó: “Apoyar las tradiciones de nuestros corregimientos es una prioridad. Estas fiestas en Barú son fundamentales para la memoria histórica y la cohesión de nuestras comunidades ancestrales, asegurando que el legado de los mayores trascienda a los jóvenes en un entorno de respeto y orgullo por sus raíces”.

Por su parte, Shirley Tuñón, directora del IPCC, destacó: “Desde el Instituto de Patrimonio y Cultura acompañamos esta iniciativa que dignifica el rol de los portadores de tradición como guardianes del patrimonio. Es un espacio para la transmisión intergeneracional de saberes y la promoción de un turismo cultural responsable que valore la riqueza de Barú“.

Agenda de las festividades

La programación oficial se desarrollará bajo los siguientes ejes:

- Viernes, 1 de mayo: Apertura oficial y festival de juegos tradicionales como carreras de saco, dominó y la tablita. Al caer la tarde, se realizará un conversatorio de oralidad seguido de una rueda de bullerengue para los ancestros.

- Sábado, 2 de mayo: Presentación de actos culturales con agrupaciones como “Tonada”, Grupo Pajonal, JoriKamba y delegaciones de Ararca, Pasacaballos y Bocachica.

- Domingo, 3 de mayo: Ritual religioso del Bautizo de la Cruz de Mayo, procesión por las calles principales y el primer Festival de Turbos en la Plaza de la Cruz, acompañado de una muestra gastronómica tradicional.

- Lunes, 4 de mayo: Cierre musical con el evento salsero “El Papá Sabor” y “El Parrandero” en la plaza principal.

El Comité para el Desarrollo Cultural y Artístico de Barú, liderado por Donaldo Camargo, coordina esta iniciativa que busca también la vinculación del sector privado para garantizar que estas expresiones sigan vivas en el tiempo.