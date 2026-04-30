Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS logran acuerdo y garantizan atención oncológica
Carolina Wiesner, directora del Instituto Nacional de Cancerología, afirmó que se establecerá un convenio de colaboración para asegurar la prestación oportuna de los tratamientos.
El Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS lograron un acuerdo de pago que garantizará la continuidad en la atención para los pacientes oncológicos. Las partes firmarán un nuevo contrato y se establecerá un convenio de colaboración para asegurar la prestación oportuna de los tratamientos.