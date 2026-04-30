Incautaciones de cargamentos de marihuana en vías del Tolima aumentaron un 100 %

Tolima

El coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, reveló que en lo corrido del presente año se han incautado alrededor de seis toneladas de marihuana en el departamento, lo que representa un aumento del 100 %.

Según explicó el coronel, la cifra representa un aumento de tres toneladas adicionales en comparación con el mismo lapso del año anterior.

“Cerca de seis toneladas de estupefacientes han sido halladas en ocultamiento, en la modalidad de ‘kamikaze’. Son vehículos comunes, automotores acondicionados con estupefacientes; el máximo cupo que puedan cargar es acondicionado con droga. Para ocultar este alijo usan vidrios negros polarizados con el ánimo de evadir controles de la Policía”, explicó Vargas.

Por su ubicación en pleno centro del país, el Tolima se ha convertido en un corredor estratégico para el narcotráfico, especialmente para cargamentos provenientes del Cauca y Huila con rumbo a Bogotá. En su paso por el Tolima, los conductores de estos vehículos son interceptados.

“Este departamento, por su posición geográfica que lo conecta con la capital del país, y al estar en ruta de municipios donde usualmente se producen este tipo de estupefacientes, nos hemos puesto en la tarea de hacer un control más efectivo y aquí están los resultados”, destacó el comandante.

Buena parte de los cargamentos incautados pertenecían a las disidencias de las Farc. Uno de los últimos cargamentos incautados fue de 1.900 kilos, descubierto dentro de un camión y camuflado bajo una carga de naranjas, el cual fue abandonado en la jurisdicción de Cajamarca, en el paso del Quindío hacia el Tolima por el Alto de La Línea.