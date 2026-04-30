Honestidad en Arjona: patrullera devuelve un millón de pesos extraviados a su legítimo dueño

En medio del ritmo acelerado de la vida diaria, donde cada peso cuenta y los errores digitales pueden costar caro, una historia de honestidad se abre paso desde Arjona.

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Diego Armando Cruz Córdoba, comerciante oriundo de Ibagué, lleva más de cinco años trabajando en este municipio que —según sus propias palabras— “le abrió las puertas”. Con esfuerzo diario y recursos limitados, logró reunir un millón de pesos que decidió enviar a su hermana a través de la aplicación Nequi. Sin embargo, un descuido lo llevó a cometer un error: el dinero terminó en la cuenta equivocada.

Lo que pudo convertirse en una pérdida difícil de recuperar tomó un rumbo inesperado. La persona que recibió el dinero era la patrullera de la Policía Nacional de Colombia, Lina María Puello González, quien presta sus servicios en el departamento de Bolívar. Al notar la transferencia errónea, no dudó en contactar al remitente y devolverle la totalidad del dinero.

“Yo pensé que había perdido ese dinero. Es fruto de mi trabajo y lo necesitaba mi familia. Encontrarme con una persona tan honesta me devolvió la fe”, expresó Diego Cruz, aún conmovido por lo ocurrido.

Por su parte, la patrullera Lina Puello González aseguró que su actuar responde a los principios que rigen su vida personal y profesional. “Hice lo que debía hacer. Ese dinero no me pertenecía y devolverlo era lo correcto. Como policía y como ciudadana, uno debe actuar siempre con transparencia”, manifestó.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó el comportamiento ejemplar de la uniformada y lo calificó como un reflejo de los valores institucionales. “Este tipo de acciones reafirman el compromiso de nuestros hombres y mujeres con la honestidad, la ética y el servicio a la comunidad. La integridad policial es el pilar que fortalece la confianza ciudadana y dignifica cada actuación de nuestros uniformados”, señaló.

Más allá de un error y su solución, esta historia pone en evidencia el valor de la integridad policial como principio esencial del servicio público: actuar correctamente incluso cuando nadie observa. Un gesto que no solo permitió recuperar un recurso económico, sino que también fortaleció la confianza en las instituciones y recordó que la honestidad sigue siendo un valor vigente, capaz de marcar la diferencia en los momentos más inesperados.