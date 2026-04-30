Gobernación de Bolívar fortalece la protección de líderes sociales con Mesa Territorial de Garantías

60 líderes y lideresas sociales del departamento participaron en la sesión de la Mesa Territorial de Garantías de Bolívar, realizada en el municipio de Mompox

Este espacio de concertación, liderado por la Gobernación de Bolívar a través de la Secretaría del Interior, en cabeza del secretario Javier Doria, se consolidó como un escenario clave para coordinar acciones de prevención, protección y atención orientadas a salvaguardar la labor de quienes lideran procesos sociales y comunitarios en el territorio.

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Durante la jornada, el secretario del Interior, Javier Doria, reafirmó el compromiso de la administración departamental con la seguridad y el acompañamiento permanente a los líderes sociales, destacando el trabajo articulado con el Gobierno nacional, las entidades de control y las comunidades para fortalecer la respuesta institucional frente a los riesgos que enfrentan estos actores fundamentales para la democracia y la construcción de paz.

“Desde la Gobernación hemos asumido esta tarea con una estrategia integral que articula prevención, atención y fortalecimiento institucional. Avanzamos en el acceso a la justicia con programas como Justo Bolívar, fortalecemos el análisis de riesgos a través de COISBOL y desarrollamos acciones de protección en territorio con rutas de acompañamiento, trabajo con la fuerza pública y programas que atienden distintas vulneraciones de derechos”, afirmó el secretario Javier Doria.

La sesión contó además con la participación del viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón, así como de delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y la Alta Consejería Presidencial para la Paz, quienes reiteraron la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional.

Durante el encuentro, uno de los temas centrales fue el análisis de la ruta de atención a víctimas, con énfasis en su fortalecimiento, la mejora en los tiempos de respuesta y el seguimiento a los casos reportados en el departamento. Asimismo, se ratificó la necesidad de mantener el trabajo conjunto entre instituciones y sociedad civil para garantizar acciones oportunas y efectivas.

“Reconocemos profundamente la labor de las organizaciones sociales y de derechos humanos en Bolívar, así como el compromiso de la administración departamental. Reafirmamos nuestra disposición de seguir trabajando de manera conjunta, no solo desde la deliberación, sino avanzando hacia decisiones concretas que fortalezcan la articulación institucional y garanticen la vida, la integridad y la labor de quienes defienden derechos en el territorio”, puntualizó el viceministro Rondón.

El balance de la jornada fue positivo, dejando como resultado nuevos compromisos orientados a fortalecer la protección integral de los líderes y lideresas sociales en Bolívar.