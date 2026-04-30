Frenan robo de combustible superior a $200 millones en el poliducto Salgar-Gualanday

Tolima

En el corregimiento Caldas Viejo del municipio de Alvarado, Tolima, soldados de la Sexta Brigada del Ejército Nacional descubrieron una conexión ilícita en el predio Zaman, donde extraían de manera ilegal combustibles del poliducto Salgar–Gualanday.

Durante la inspección, se identificó el punto desde donde se producía el robo de hidrocarburos a través del poliducto de la empresa Cenit. En el lugar fueron halladas dos válvulas de conexión y dos rollos de manguera de aproximadamente 24 metros cada uno, elementos empleados para la extracción ilegal de combustible.

“De acuerdo con el análisis preliminar realizado por los técnicos de Cenit, se podría estar hablando de más de 15.000 galones de gasolina y ACPM hurtados, los cuales tendrían un valor estimado cercano a los 200 millones de pesos”, indicó el teniente coronel Alexis Atuesta, comandante del Batallón de Infantería No. 16 Patriotas.

El oficial informó que este tipo de actividades delictivas estaría relacionado con la financiación de grupos al margen de la ley. “Con esta acción le quitamos a la delincuencia una de sus fuentes de financiamiento, evitando así que incremente sus capacidades delictivas”, acotó.

La Sexta Brigada del Ejército Nacional finalmente invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso. El operativo no dejó capturados ni personas sorprendidas en flagrancia. Se detuvo el robo de combustible.