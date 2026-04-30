Fiscalía: Bonilla y Velasco direccionaron 71 contratos de Invías buscando votos del Congreso

Para la Fiscalía, los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco habrían liderado un entramado criminal que se habría configurado en el alto gobierno de Gustavo Petro, ellos se sostienen en su inocencia y la audiencia se retomará el 15 de diciembre

La Fiscalía presentó el escrito de acusación contra los exministros del Gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por el presunto direccionamiento de 74 contratos en el Invías y 5 en la UNGRD, por una suma que asciende a 612 mil millones de pesos.

El documento expone la descripción detallada de 71 contratos que habrían sido direccionados a congresistas de distintas comisiones, con la participación del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Según la Fiscalía, la distribución de los proyectos sería la siguiente:

Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes: 13 proyectos en Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena, por $142.658.279.353.

Comisión Cuarta del Senado: 19 proyectos en Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas, por $80.816.638.625.

Comisión Tercera del Senado: 14 proyectos en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, por $155.145.632.524.

Comisión Tercera de la Cámara de Representantes: 25 proyectos en Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico y Arauca, por $177.380.923.155.

La Fiscalía también advirtió que un número significativo de estos contratos no habría llegado a ejecutarse, ya que quedaron suspendidos durante el trámite contractual.

En medio del proceso, el ente acusador destacó una declaración clave: “Para mantener la gobernabilidad era necesario direccionar, a favor de congresistas, proyectos para las regiones que se denominaban cupos indicativos, que eran autorizados por Ricardo Bonilla”. Esta cita pone en aprietos a la asesora del Ministerio de Hacienda, Andrea Ramírez, quien, presuntamente, habría dado instrucciones a María Alejandra Benavides en una operación que, según la Fiscalía, buscaba obtener votos a cambio de proyectos.