FILBo 2026: estos son los libros de Ediciones Urano para descubrir

Colombia

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FILBo), Ediciones Urano, división editorial de Urano World, cuenta con la presencia de la aclamada activista ambiental y autora de ‘Seremos jaguares’, Nemonte Nenquimo. La realización, por segundo año consecutivo, de los Encuentros de Bienestar y de Literatura Juvenil, y la participación de varios autores nacionales que llegan para presentar sus libros.

Nemonte Nenquimo, la invitada esperada de la FILBo

Nenquimo es líder del pueblo waorani y una de las voces más potentes del activismo ambiental. En 2020 fue reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Además, fue galardonada con el Premio Goldman, conocido como el ‘Nobel Ambiental’. Sus memorias ‘Seremos jaguares’ (Tendencias), escritas en coautoría con Mitch Anderson (fundador de Amazon Frontlines), no es solo una autobiografía; es un manifiesto contra la explotación extractivista y un llamado a la acción climática desde la sabiduría ancestral.

La activista encabezará diversos encuentros el jueves 30 de abril, tanto en el recinto ferial como en la programación de FILBo Ciudad. Entre ellos, una conversación con Ivonn Stephani Revelo-Bulla, artista e investigadora del pueblo Muisca Suba, sobre cómo la autobiografía, la narración oral, el arte, se convierten en herramientas de resistencia frente a procesos históricos de despojo, invisibilización y extractivismo. Este encuentro será en la franja de FILBo Ciudad.

También ofrecerá un conversatorio junto a Sandra Chasoy, de la Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo acerca del rol de las mujeres en el cuidado del bosque y los retos que enfrentan en los territorios. Se realizará a las 2:30 de la tarde, en la Sala Jorge Isaacs. Modera la periodista Natalia Arbeláez.

Finalmente, ese mismo día, a las 5:30 de la tarde, en el Gran Salón D, Nemonte Nenquimo y Fabrina Acosta dialogan sobre liderazgo femenino y defensa del territorio que entrelaza palabra, acción y memoria y revela cómo las mujeres sostienen luchas colectivas, transformando el silencio en presencia y la voz en resistencia. Modera la periodista Jineth Bedoya.

Libros para una alimentación consciente

Uno de los grandes retos de las familias hoy es enseñar a los niños a comer de manera saludable sin caer en peleas ni imposiciones. Pensando en ese desafío cotidiano, llega ‘Juguemos a comer’ (Urano), un libro de la nutricionista Lina Valencia, nutricionista infantil reconocida en Colombia y América Latina. En esta obra, la autora transforma la experiencia de la alimentación en un juego.

Con ideas prácticas, estrategias sencillas y un lenguaje cercano, invita a padres y cuidadores a descubrir cómo acompañar a los más pequeños en la construcción de hábitos sanos y duraderos. La gran fortaleza del libro es que no se queda en la teoría: cada capítulo ofrece recursos aplicables de inmediato, que hacen de la mesa un espacio de disfrute y aprendizaje en lugar de conflicto.

Lina Valencia presenta su libro en el Segundo Encuentro de Bienestar de la FILBo, que organiza Ediciones Urano, el domingo 3 de mayo, a las 10:00 a.m., en el Gran Salón C.

Bajo esta misma línea de la alimentación consciente, el chef Nicolás de Zubiría acaba de publicar ‘Reprograma tu salud’. La obra, coescrita junto al Dr. Javier Furman, propone un camino claro para prevenir, entender y transformar la salud a través de la alimentación y el estilo de vida. Lejos de ser un manual médico tradicional, esta obra combina el conocimiento científico con propuestas prácticas y sabrosas que llegan directamente a la mesa. Aquí los autores explican de manera sencilla cómo prevenir y manejar las enfermedades más comunes de hoy en día, al tiempo que ofrecen recetas diseñadas para demostrar que la salud también puede ser deliciosa.

La firma de libros con Nicolás de Zubiría será el viernes 1 de mayo en la FILBo, a las 11:00 de la mañana, en la zona de firmas 1.

Un libro que invita a mirar de frente el maltrato

‘¿Todo lo que no es buen trato, es mal-trato?’ (Tendencias), la nueva obra de la periodista Johanna Moreno, nace de una convicción profunda: la necesidad urgente de abrir espacios de conversación sobre los malos tratos en todas sus formas —físicas, emocionales, institucionales— y de reconocer que cada experiencia deja una huella que merece ser mirada y transformada. A partir de su experiencia personal y su trabajo social, la autora construye una obra que acompaña, abraza y orienta a quienes han vivido malos tratos en sus distintas versiones, invitando a reconocerlos, nombrarlos y comprender su impacto emocional.

Johanna Moreno es fundadora de la iniciativa “No más voces silenciosas”, desde donde ha impulsado actos simbólicos y transformadores —como el balón púrpura en el fútbol profesional colombiano— para visibilizar las violencias y promover los buenos tratos como una forma de cambio colectivo.

Johanna Moreno presenta su libro en el Segundo Encuentro de Bienestar de la FILBo, que organiza Ediciones Urano, el domingo 3 de mayo, a las 10:00 de la mañana, en el Gran Salón C.

Libros para construir tu amor propio

‘Explórate’, de la Dra. Rocío Barrios Cadena, médica psiquiatra y psicoterapeuta, es una bitácora emocional que combina psicoterapia, neurobiología y una narrativa cercana para guiar al lector a reconocer, habitar y cultivar su territorio interno. A través de conceptos como el mundo psíquico, el secuestro amigdalino, la arborización emocional y las capacidades emocionales superiores, la autora ofrece herramientas prácticas para dejar de reaccionar en automático y empezar a elegirse con conciencia. En una época marcada por la sobreestimulación, la prisa y el agotamiento emocional, este libro propone algo profundamente revolucionario: volver a escucharnos. Aprender a regularnos.

El viernes, 1 de mayo de 2026, a las 10:00 de la mañana, en el Gran Salón B de Corferias, la Dra. Rocío Barrios lanzará su libro ‘Explórate’. La autora también participará en el Segundo Encuentro de Bienestar que organiza Ediciones Urano.

Uno de los mayores retos emocionales de nuestra época es aprender a reconstruirnos después de las pérdidas, los miedos, la enfermedad o la culpa. Pensando en ese desafío profundamente humano, el nuevo libro de Susana Ochoa, El camino a mí misma (Urano), invita al lector a transformar las heridas en fuerza y la historia personal en poder. En estas páginas, la autora comparte con una honestidad conmovedora los procesos que la llevaron a atravesar el dolor, el perfeccionismo, la desconexión emocional y el cáncer, para reencontrarse consigo misma.

Susana Ochoa presentan sus libros en el Segundo Encuentro de Bienestar de la FILBo, que organiza Ediciones Urano, el domingo 3 de mayo, a las 10:00 de la mañana, en el Gran Salón C. En este espacio también participa la autora Carolina Rodríguez Amaya.