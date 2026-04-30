FICCI 65 cerró con alta asistencia y dinamismo del sector audiovisual

La más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena cerró con una asistencia superior a 65.000 personas durante seis días de programación que reunieron al público, la industria y la academia alrededor del cine iberoamericano y colombiano.

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Las cifras confirman el crecimiento sostenido del evento y su papel como plataforma estratégica para la circulación de películas, el fortalecimiento de la industria audiovisual y la formación de nuevas audiencias.

La inauguración, realizada en el Patio de Banderas del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, convocó a más de 2.000 asistentes y marcó el inicio de una semana dedicada a la participación de cineastas, productores, actores, críticos y espectadores.

Desde el área de Programación se destacó especialmente la solidez y diversidad de la selección oficial, que incluyó 26 estrenos mundiales, 42 estrenos latinoamericanos y 55 estrenos nacionales. La edición presentó películas de más de 57 países y superó las 250 proyecciones, reafirmando la amplitud de miradas, formatos y narrativas presentes en la muestra.

El regreso de la competencia marcó un hito en esta edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Su reactivación reafirma el compromiso con el cine colombiano e iberoamericano y recupera un espacio clave de reconocimiento y proyección. La competencia impulsa nuevas miradas, fortalece trayectorias emergentes y consolidadas, y reafirma el papel del cine como motor cultural y económico del ecosistema audiovisual.

El alcance digital acompañó el crecimiento del festival. Durante los días del evento se registraron 238.000 visitas al sitio web oficial, con un promedio de 30.000 visitas diarias desde 68 países. En redes sociales se alcanzaron 6,9 millones de visualizaciones, ampliando la conversación cinematográfica a escala global y reforzando la proyección internacional del festival.

El componente de industria reafirmó su papel como plataforma estratégica de articulación del sector audiovisual. La Rueda de Negocios superó las expectativas con más de 1.000 citas entre profesionales, generando conversaciones que proyectan alianzas, coproducciones y nuevas rutas de circulación a futuro.

Estos resultados consolidan al festival como un punto de referencia clave para creadores, empresas, instituciones y aliados nacionales e internacionales.

La agenda académica también evidenció un crecimiento significativo. El programa Nido reunió a 3.000 asistentes, lo que representa un incremento del 25 % frente a 2025, y desarrolló 40 actividades entre laboratorios, talleres y masterclass. Este espacio continúa posicionándose como uno de los pilares del festival al ofrecer herramientas, conocimiento y experiencias de aprendizaje para nuevas generaciones de profesionales del sector audiovisual.

En el ámbito social, el programa Cine en los Barrios reafirmó el compromiso del festival con el acceso cultural y la formación de públicos. La iniciativa llegó a 14 sectores de la ciudad, articuló trabajo con ocho universidades y convocó a más de 5.000 asistentes a través de 40 actividades. Estas acciones fortalecieron el vínculo entre el cine y las comunidades, ampliando el alcance territorial del evento.

Uno de los momentos más esperados fue la ceremonia de los Premios India Catalina, transmitida en más de 30 territorios y con más de 1.000 postulaciones provenientes de siete países iberoamericanos, cifras que evidencian el dinamismo del sector y su creciente proyección regional.

La realización del festival fue posible gracias al apoyo de entidades públicas, aliados internacionales y marcas del sector audiovisual y cultural, que continúa apostando por el desarrollo de la industria creativa y la proyección del cine de la región.