El plan de Willian Malkun para liderar a la Universidad de Cartagena hacia el 2030

Para Willian Malkun Castillejo, la educación pública antes de ser la columna vertebral de su proyecto de vida fue una necesidad. Creció en Chiriguaná, Cesar, entendiendo que el acceso a la educación superior no era solo una opción, sino la única posibilidad real de transformar su vida, sin saber que tomar ese camino no solo lo llevaría a cambiar su historia personal, sino a dedicar su vida a defender ese mismo derecho para otros.

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Hoy, tras ser designado como rector de la Universidad de Cartagena para el periodo 2026–2030, por unanimidad de los consejeros presentes en la sesión del Consejo Superior, su historia regresa al punto de origen: la convicción de que la educación es el principal motor de ascenso social.

“Mi participación en los movimientos estudiantiles, y luego la oportunidad de ser catedrático, fue una campanita que me dijo que podía transmitirles a los chicos algo distinto a lo que estaba consagrado en los libros. La Universidad de Cartagena más que una oportunidad fue mi tabla de salvación”, reconoce.

En las aulas de Unicartagena Malkun Castillejo entendió el poder transformador de lo público. Allí conoció otras realidades, otras ideas y, sobre todo, se vio reflejado en los estudiantes que, como él, llegaban con la ilusión de construir un futuro distinto. Cultivar la esperanza de los jóvenes hasta que vean convertidos sus anhelos en realidad sigue siendo hoy su principal motivación.

“Sigo creyendo que la educación es el mejor vehículo para lograr en las familias ascensos sociales y para que haya mejores oportunidades, y esto no es posible sin los jóvenes, tenemos la mejor materia prima: una juventud ávida”, afirma.

El reto de liderar una universidad en transformación

Asumir la rectoría en la antesala del bicentenario no es para el Rector un hecho simbólico, sino un momento decisivo. “Llevamos cuatros años conectando a toda la comunidad udeceista con el sentir de ser una universidad bicentenaria, hoy, a tan solo un año de que la Universidad de Cartagena celebre sus doscientos años de fundación asumimos este reto con gran compromiso.”

Su plan rectoral, insumo clave para la construcción del nuevo Plan de Desarrollo, busca, a agrandes rasgos, defender la naturaleza pública de la Universidad, trabajar en la proyección estratégica hacia el bicentenario con rigor y sentido de región Caribe y trabajar en la excelencia académica, investigativa y de gestión de forma permanente.

El Rector visiona una Universidad más articulada, más humana y con mayor capacidad de responder a los desafíos del Caribe colombiano. “Tenemos avances importantes, pero necesitamos una universidad más integrada, con decisiones basadas en evidencia y mayor capacidad de ejecución”, señala.

En ese camino, uno de los temas más sensibles será el debate nacional sobre el Decreto 1279 de 2002, relacionado con el régimen salarial de los docentes. Frente a esto, su postura apunta al equilibrio, defiende los incentivos a la investigación sin desconocer las tensiones financieras que enfrentan las universidades públicas.

“Los incentivos se tienen que plantear y la discusión se tiene que dar para buscar un punto de equilibrio que ayude a que las universidades puedan tener esa proyección. No podemos penalizar a quienes hacen ciencia, pero tampoco ignorar la necesidad de ajustar el régimen para que sea sostenible y realmente pertinente.”

Los retos de una nueva etapa

Para Willian Malkun uno de los principales retos que plantea este nuevo periodo administrativo es la construcción de una Universidad más humana, que ponga a las personas en el centro, sumado a su apuesta por entregar en 2030 una universidad que haya superado las dificultades a nivel de conectividad.

Más allá de esto, su plan rectoral propone una hoja de ruta estructurada en ejes estratégicos que buscan llevar a la Universidad de Cartagena a una nueva etapa de desarrollo.

El plan parte de una apuesta por lograr la calidad académica mediante la actualización curricular, la innovación pedagógica, el fortalecimiento docente y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y física, sumando esfuerzos para fortalecer las acciones de regionalización y llevando a los territorios educación presencial, de calidad y pertinente.

“Ya realizamos las gestiones necesarias para lograr un compromiso gubernamental con la construcción de la Universidad de los Montes de María. La meta es tener siempre programas presenciales en los territorios, acordes a las vocaciones productivas de cada región y que generen oportunidades reales”, añade.

Así mismo, para el periodo 2026-2030 Willian Malkun planea ampliar oportunidades de investigación con un enfoque especial en los docentes catedráticos, garantizar mayor impacto social del conocimiento y fortalecer el bienestar y la inclusión con un modelo integral que acompañe a los estudiantes durante toda su trayectoria.

Una visión colectiva hacia 2030

Cuando se le pregunta cómo imagina la Universidad de Cartagena en 2030, Malkun Castillejo evita hablar en términos personales. Prefiere insistir en una idea: el futuro no puede ser la visión de un rector, sino el resultado de un proyecto colectivo. “Yo soy un vehículo de trabajo. La universidad del 2030 tiene que ser una construcción de toda la comunidad universitaria”.

En el fondo, su historia y su plan tienen el mismo punto de partida: la educación como posibilidad. Su segundo periodo al frente de la administración de Unicartagena iniciará, de forma oficial, el 5 de junio de 2026, con el propósito de seguir ofreciendo oportunidades reales de ascenso social y construir, desde la educación pública, un mejor futuro para el Caribe y el país.