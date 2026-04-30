“El fin del control humano”: Congresista Alejandro Toro lanza en la FILBO su libro sobre la IA

El representante a la Cámara, Alejandro Toro Ramírez, presenta en la FILBO “El fin del control humano”, un libro que busca debatir sobre quién “quién ejercerá los poderes del siglo XXI”. Según el congresista, pone sobre la mesa como, ciudadanos, instituciones democráticas, algoritmos o plataformas enfocadas en la tecnología".

A pesar de que el libro se enfoca con temas de inteligencia artificial, la “Editorial Planeta bajo” asegura que se trata más como un ensayo político enfocado principalmente en las transformaciones como, empleo, seguridad, regulación migratoria y la relación entre países.

“Se vendió la inteligencia artificial como un asunto de innovación, eficiencia y modernización, (...) Es una disputa por el poder y esa disputa, ya empezó”, dijo el congresista Toro.

También, el autor asegura que el texto sostiene un debate que no consiste en determinar si la inteligencia artificial traerá beneficios, sino en establecer bajo qué reglas y a quién beneficiará en ámbitos sociales, laborales y políticos.

¿Cuál es la perspectiva regional del autor en el libro?

Desde una perspectiva regional, el autor propone una lectura crítica de la carrera tecnológica global y sus implicaciones para América Latina.

Advierte que la región, “podría quedar rezagada en una discusión que definirá el reparto del poder en las próximas décadas si no participa en la construcción de marcos regulatorios y estrategias tecnológicas”.

“Si la política no entra ya a gobernar la inteligencia artificial, la inteligencia artificial va a terminar reorganizando la política. Y eso significa también reorganizar el trabajo, la seguridad, la economía e incluso la autonomía de los Estados”, concluye.

Finalmente, la obra se presenta como una intervención en un debate más amplio sobre los límites del poder tecnológico, la responsabilidad democrática frente a la automatización y el papel que ocuparán América Latina y Colombia a raíz de estas innovaciones.