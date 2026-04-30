Dumek Turbay propone autonomía operativa para que ciudades capitales cuenten con su propia policía

La propuesta del alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, surge como una respuesta estructural a la crisis de orden público que atraviesa el país y al incremento en la percepción de inseguridad en las principales ciudades capitales.

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Para el mandatario, el modelo actual requiere una transformación profunda que permita a los alcaldes ejercer una autoridad real y efectiva, contando con una Policía Local de Convivencia financiada y dirigida desde los municipios.

Turbay Paz enfatizó que las administraciones locales se sienten solas frente a amenazas complejas debido a que las estrategias nacionales muchas veces desconocen las dinámicas territoriales.

Al respecto, el mandatario fue enfático al señalar que: “En las regiones y ciudades nos sentimos solos. Sentimos que las amenazas más complejas y los delitos de alto impacto contra la ciudadanía requieren del acompañamiento del Gobierno Nacional. Pero si el presidente Gustavo Petro desprecia a los alcaldes, pues es más complejo para nosotros. Por eso creo que es una decisión crucial que cada Alcaldía pueda tener su propia policía”, dijo Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena y aseguró que, si la relación con el Gobierno Nacional es compleja, se vuelve una decisión crucial que “cada Alcaldía pueda tener su propia policía” para mejorar los niveles de convivencia.

Esta visión de descentralización de la seguridad coincide con planteamientos de diversos sectores que sostienen que una policía de cercanía mejoraría la eficiencia y la respuesta ante el ciudadano. El mandatario cartagenero concluyó que “la gente necesita resultados” y que estos solo se logran con decisiones valientes que permitan a los líderes locales tener herramientas directas contra la delincuencia común.