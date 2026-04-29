Boyacá protagoniza agenda literaria en la Feria del Libro de Bogotá

Boyacá será el departamento invitado de honor en la versión 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá / Foto: Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá.

La secretaria de Cultura de Boyacá, Sandra Mireya Becerra, anunció la participación del departamento en el Día de Boyacá en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, una jornada que concentrará diversas actividades literarias y artísticas. «...Vamos a tener lanzamiento de ocho libros...», afirmó la funcionaria, al detallar que la programación incluye obras de distintos géneros como novela, cuento, dramaturgia y libro ilustrado.

En su intervención, Becerra explicó que esta agenda hace parte de una estrategia institucional para fortalecer la producción editorial local y visibilizar a los autores boyacenses. «...Son ganadores siete escritores… que van a estar presentes...», señaló, al referirse a los procesos de convocatoria que permiten seleccionar y apoyar a los creadores del departamento.

Además de los lanzamientos editoriales, la secretaria destacó que la participación de Boyacá incluirá actividades culturales complementarias, como presentaciones musicales y artísticas. En ese sentido, Sandra Mireya indicó que se contará con la presencia de agrupaciones y artistas que aportan a la diversidad cultural del departamento, ampliando el alcance de la representación regional.

Finalmente, la funcionaria resaltó el posicionamiento del departamento en hábitos de lectura a nivel nacional. «...Es real… Boyacá es el tercer departamento del país donde más libros se consumen...», afirmó Sandra Mireya Becerra, al señalar que este reconocimiento responde tanto a la tradición literaria como a las políticas públicas de fomento a la lectura.