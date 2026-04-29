Boyacá reporta crecimiento en recaudo y estabilidad fiscal

En la Rendición de Cuentas de la Gobernación de Boyacá, el secretario de Hacienda de Boyacá, Juan Carlos Alfonso Cetina, presentó un balance sobre la situación fiscal del departamento, destacando el crecimiento en el recaudo y la estabilidad de los indicadores financieros en el inicio del año. «...Muy felices de esos resultados tan importantes que se han venido gestando en la Boyacá Grande...», afirmó el funcionario, al señalar que las cifras del primer trimestre reflejan un comportamiento positivo de las finanzas públicas.

Durante su intervención, Juan Carlos Alfonso Cetina explicó que los resultados responden a un fortalecimiento institucional en los procesos de control y fiscalización. «...Se ha venido llevando un proceso de fiscalización muy aterrizado...», indicó, destacando que estas acciones han permitido mejorar el recaudo y enfrentar problemáticas como el contrabando, que afectan directamente los ingresos del departamento.

En cuanto al empréstito aprobado por la Asamblea, el secretario confirmó que los recursos, cercanos a los 232 mil millones de pesos, ya han sido incorporados en gran parte al presupuesto. «Ya están en su mayoría», señaló Juan Carlos Alfonso Cetina, precisando que estos dineros están siendo destinados principalmente a proyectos de infraestructura, con énfasis en el mejoramiento de la red vial.

Finalmente, el funcionario insistió en la solidez de las finanzas departamentales y en la confianza que generan a nivel técnico. «...Son sanas, son viables, los indicadores de ley así lo establecen...», concluyó Alfonso Cetina, al resaltar que la calificación favorable permite al departamento seguir gestionando recursos para financiar su plan de desarrollo.