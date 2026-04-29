Boyacá se prepara para Consejo Extraordinario de Seguridad con el ministro de Defensa

El pasado lunes 27 de abril se adelantó el más reciente Consejo de Seguridad de Boyacá donde se analizaron varios temas con las autoridades del departamento / Foto: Secretaría de Gobierno.

Duitama

La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico Gama, confirmó que en la primera o segunda semana del mes de mayo se realizará un Consejo Extraordinario de Seguridad en el departamento, encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, oriundo de Boavita.

Este encuentro, que contará también con la presencia del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, buscará reforzar las estrategias de seguridad en el territorio, especialmente en la provincia de Valle de Tenza, una región clave para el turismo y que ha sido objeto de recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro.

“Como lo mencionó el señor gobernador Carlos Amaya, nosotros estamos a la espera de un Consejo de Seguridad en conjunto con el señor ministro, el general retirado Pedro Arnulfo Sánchez en la provincia de Valle de Tenza, sin embargo, debemos destacar que esta provincia y los alcaldes de este sector han venido trabajando de forma articulada con la Fuerza Pública y con la Gobernación de Boyacá para consolidar esta región como una región de turismo, sobre todo que atrae a colombianos”, indicó la secretaria de Gobierno y Acción Social de Boyacá.

Seguridad y turismo

Por otro lado, Pico Gama destacó que actualmente en el Valle de Tenza hay más de 175 policías que están desplegados en las estaciones de la provincia para garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes.

La reunión con el ministro de Defensa será clave para evaluar riesgos, coordinar acciones y enviar un mensaje de confianza a los boyacenses y turistas que visitan el departamento.

Un llamado por el Día de la Madre

La secretaria enfatizó que el consejo tendrá como prioridad la prevención de hechos violentos durante el fin de semana del Día de la Madre, considerado uno de los más críticos en el país.

“El fin de semana de celebración del Día de la Madre es uno de los fines de semana más violentos en el país, es uno de los fines de semana más violentos en el departamento de Boyacá y de forma deshonrosa nosotros estamos trabajando por disminuir las violencias intrafamiliares, la violencia basada en género”, aseguró.

También recordó que cerca del 80% de los homicidios en Boyacá están relacionados con riñas y consumo irresponsable de alcohol, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar con respeto y responsabilidad.

“En los Consejos de Seguridad que hemos adelantado, buscamos estrategias, las cuales pretendemos poder impactar de forma positiva el territorio y asimismo hacer este llamado a la comunidad justamente a consumir bebidas embriagantes con responsabilidad, a entender que la vida es sagrada y que no somos dueños de la vida de otro ciudadano”, añadió.