DATT fortalece su capacidad operativa para el 1 de mayo, Día del Trabajo

Luego de que varias organizaciones sindicales que hacen parte de las centrales obreras anunciaran la jornada nacional de movilización nacional, este 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT contará durante los recorridos con un total de 60 unidades de tránsito, las cuales estarán desplegadas estratégicamente en distintos puntos de Cartagena, acompañando, regulando y habilitando las vías principales y corredores de alto flujo vehicular.

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Este dispositivo tiene como objetivo facilitar el desarrollo adecuado de las actividades programadas, así como asegurar la movilidad de quienes se desplazan tanto dentro de la ciudad como hacia otros destinos.

De manera complementaria, se dispondrá de 30 reguladores de tránsito en puntos previamente identificados, quienes estarán orientando a todos los actores viales.

*Horario y recorrido de las movilizaciones:

*Recorrido 1: Iniciará a las 7 de la mañana y el punto de concentración inicial será en el Coliseo de Combate, para luego tomar Cuatro Vientos, Colegio Comfenalco en Zaragocilla, Av. El Consulado, Los Ejecutivos, Iglesia de los Calamares, Calle La Lengua para terminar en el campo de Sóftbol del Nuevo Bosque.

Recorrido 2: Iniciará a las 8 de la mañana en el Hotel Caribe, para luego tomar Hotel Hilton, Avenida Malecón, Base Naval para finalizar en el Centro Histórico- Torre del Reloj.

El DATT hace un llamado a todos los actores viales para que planifiquen sus rutas con anticipación, tengan en cuenta posibles desvíos y utilicen rutas alternas cuando sea necesario. Asimismo, se recomienda atender las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una actitud responsable en las vías.

La Alcaldía de Cartagena reitera su compromiso con la seguridad vial y la movilidad organizada, e invita a la ciudadanía a contribuir con el buen desarrollo de esta jornada.