CSB presentó Rendición de Cuentas 2025: hitos en gestión ambiental y financiera en Bolívar

La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) llevó a cabo con éxito su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2025, en la ciudad de Magangué, Bolívar; un espacio de transparencia y diálogo con la ciudadanía en el que se dieron a conocer los principales logros institucionales.

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Durante la jornada se presentó el informe de gestión, en el que se evidenció el trabajo de la entidad en los 25 municipios de su jurisdicción, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible de la región.

La Directora General de la CSB, Claudia Caballero Suárez, resaltó los resultados alcanzados durante la vigencia. “Durante el año 2025 logramos un avance físico del 91,13% en el cumplimiento de nuestras metas, y ejecutamos el 65,46% de los recursos asignados, movilizando más de 57 mil millones de pesos hacia proyectos estratégicos. Estos resultados reflejan el compromiso de nuestro equipo y el trabajo articulado con las comunidades para avanzar hacia un desarrollo sostenible en el sur de Bolívar”, aseguró Caballero.

La funcionaria también destacó logros en educación ambiental, restauración ecológica con más de 1.900 hectáreas intervenidas, fortalecimiento de negocios verdes y acciones en gestión del riesgo y cambio climático, reafirmando el impacto positivo de la gestión institucional en el territorio.

En el componente ambiental, la corporación destacó acciones de control y seguimiento, así como operativos para combatir el tráfico ilegal de flora y fauna, y el rescate de especies silvestres, fortaleciendo la protección de la biodiversidad.

En el ámbito financiero, la Subdirección Administrativa y Financiera presentó el comportamiento presupuestal de la vigencia 2025, incluyendo el recaudo, la distribución de recursos y la ejecución del gasto, evidenciando una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos.

Igualmente, se destacaron los avances en la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías y recursos propios, fortaleciendo la inversión en iniciativas ambientales estratégicas.

La CSB reiteró su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la protección de los recursos naturales, invitando a la comunidad a continuar vinculándose activamente en los procesos institucionales.