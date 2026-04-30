Colectivos ambientalistas del Tolima declaran no grata a la empresa Mineros S.A.

Tolima

A través de un comunicado a la opinión pública, el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca declaró no grata a la compañía Mineros S.A., que le compró a la multinacional AngloGold Ashanti el polémico proyecto La Colosa, en un negocio que podría ascender hasta los 70 millones de dólares.

Los sectores sociales y ambientalistas reunidos en el Comité explican que el anuncio lo hacen en defensa del agua, los ecosistemas estratégicos y los derechos de las comunidades campesinas, en un municipio del Tolima que hizo historia por prohibir la minería en su territorio por medio de una consulta popular en 2017.

En este 2026 también se aprobó un Acuerdo Municipal que declaró 33 predios de la empresa minera AngloGold como zonas de utilidad pública, por lo cual surgió un nuevo determinante de ordenamiento territorial que restringe la actividad minera. Poco después, Mineros S.A. anunció la adquisición del proyecto minero La Colosa, ubicado en el municipio de Cajamarca.

“Asimismo, informó que cambiará el nombre del proyecto, en lo que parece ser una estrategia orientada a mejorar su imagen y facilitar su reactivación”, se lee en el comunicado.

El anuncio de la compra por parte de Mineros ha generado rechazo por parte de las organizaciones y comunidades de Cajamarca.

“Desde la Consulta Popular realizada el 26 de marzo de 2017, el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime ha recorrido un largo camino en defensa de este mandato, logrando que el proyecto no cuente actualmente con los permisos ambientales necesarios para su reactivación”, arguyen.

Sin importar el propietario del proyecto, el Comité sostiene que su ubicación en áreas del Complejo de Páramos Los Nevados, catalogadas como zonas excluibles de la minería, constituye una restricción determinante. A ello se suma la decisión democrática adoptada mediante la Consulta Popular, que rechazó la actividad minera en Cajamarca.

De acuerdo con el comunicado, Mineros S.A. fue sancionada por la ANLA por incumplimientos en el proyecto de explotación aurífera del río Nechí, que derivaron en la contaminación de fuentes hídricas, con una multa de 849 millones de pesos.

“Una empresa con estos antecedentes no puede pretender reactivar un conflicto socioambiental como el de La Colosa, desconociendo que Cajamarca ya decidió: un territorio para la vida, la agricultura y la soberanía alimentaria, y no para la minería”, aseveran.

Este jueves, integrantes del Comité viajaron hasta Medellín, sede de Mineros S.A., para realizar una movilización de protesta frente a las instalaciones de la empresa en el marco de la asamblea de socios.