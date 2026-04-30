Censo Empresarial en fase final: Cartagena y Turbaco registran más de 47.800 unidades productivas

La Cámara de Comercio de Cartagena avanza hacia la recta final del Censo Empresarial en Cartagena y Turbaco, una iniciativa estratégica que ya cuenta con la participación de más de 47.800 negocios en ambos territorios.

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El ejercicio, que se consolida como una de las herramientas más importantes para comprender la dinámica productiva de la región, ha logrado impactar a más de 43.044 comercios en Cartagena y 4.813 en Turbaco, reflejando el compromiso del tejido empresarial con el desarrollo económico local.

Detrás de estas cifras hay historias de esfuerzo, perseverancia y visión de futuro. Cada negocio censado representa la voz de emprendedores y empresarios que día a día aportan al crecimiento económico y social de sus territorios, fortaleciendo el tejido empresarial y generando nuevas oportunidades.

Una herramienta clave para la competitividad

El Censo Empresarial permite conocer de manera directa las características, necesidades y desafíos de las empresas, información fundamental para diseñar programas, servicios e iniciativas más pertinentes, alineadas con la realidad del territorio y orientadas a impulsar la competitividad y la movilidad empresarial.

“Este censo no es solo una medición, es una herramienta de transformación. Nos permite escuchar al empresario, entender sus desafíos y diseñar soluciones reales que impulsen su crecimiento. Invitamos a quienes aún no han participado a sumarse, porque cada empresa que se registra fortalece la capacidad de la región para tomar decisiones estratégicas y avanzar en competitividad”, afirmó Andrea Piña Gómez.

Recta final: invitación a participar

En esta etapa final, la Cámara de Comercio de Cartagena hace un llamado a los empresarios que aún no han participado a completar el censo de manera virtual. Se trata de un proceso ágil que permite visibilizar cada negocio y asegurar que su voz sea tenida en cuenta en la construcción de soluciones y oportunidades.

Participar en el Censo Empresarial trae beneficios concretos: facilita el acceso a programas de fortalecimiento empresarial, permite identificar oportunidades de formación y financiación, y contribuye a la construcción de políticas e iniciativas más efectivas para el desarrollo económico del territorio.

La entidad reitera su compromiso con el crecimiento empresarial de la región e invita a todos los empresarios a ser parte de este esfuerzo colectivo que permitirá seguir tejiendo progreso en Bolívar.

Para realizar el Censo Virtual:

Censo Cartagena:

https://survey123.arcgis.com/share/7c1026cee7bf483aa17f2fab6e823ff7

Censo Turbaco:

https://arcg.is/1L04yb4

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