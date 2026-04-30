Cartagena será sede del circuito mundial de Yu-Gi-Oh! con un campeonato internacional histórico

Del 1 al 3 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones de Cartagena, se realizará la gala de encuentros del famoso juego de cartas, recibiendo a jugadores de talla mundial, cientos de duelistas de toda Latinoamérica, los mejores jugadores de Colombia y campeones provenientes de diversos lugares del mundo; convirtiendo a la ciudad amurallada en epicentro latinoamericano de uno de los eventos competitivos más prestigiosos del entretenimiento global.

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La llegada del torneo: Yu-Gi-Oh! YCS Championship Series, organizado por Konami, marca un hito para Colombia. Reconocido mundialmente como uno de los torneos más prestigiosos del juego organizado, el circuito YCS ha convertido a ciudades de Norteamérica, Europa y Latinoamérica en puntos de encuentro para miles de jugadores, coleccionistas y fanáticos.

Ahora Cartagena se suma a este fenómeno internacional, con un evento que trasciende el juego competitivo. Durante tres días, el Centro de Convenciones de Cartagena será escenario de duelos de alto nivel para jóvenes y adultos, Dragon Duels en el que solo participarán niños, eventos públicos y experiencias para la comunidad alrededor de una de las franquicias que, durante más de dos décadas, se ha convertido en una de las más influyentes del entretenimiento moderno.

El YCS posiciona a la ciudad como sede de un encuentro internacional que atrae visitantes de toda la región, activa el turismo, dinamiza el comercio local y proyecta a Cartagena como escenario para grandes eventos relacionados a las industrias creativas y el gaming en todo el país.

Acerca de Konami Digital Entertainment

Konami Digital Entertainment es una de las compañías líderes mundiales en entretenimiento interactivo y creadora de franquicias reconocidas internacionalmente como Yu-Gi-Oh!, Metal Gear y Silent Hill. A través de su programa oficial de juego organizado, impulsa torneos competitivos alrededor del mundo que conectan a millones de jugadores y comunidades, promoviendo innovación, entretenimiento y experiencias globales para fanáticos de todas las edades.