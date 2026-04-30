Cartagena proyecta su desarrollo portuario bajo el POT y los nuevos lineamientos del Plan Portuario

Cartagena avanza hacia un modelo de desarrollo portuario más sostenible y competitivo, en articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en formulación.

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En este contexto, el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, se reunió esta semana con la viceministra de Transporte, Liliana María Ospina; el Departamento Nacional de Planeación (DNP); la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), y el secretario de Infraestructura Distrital, Wilmer Iriarte, con el objetivo de revisar avances y definir lineamientos para el Plan de Ordenamiento Físico Portuario y Ambiental (POFPA) para Cartagena.

Lo anterior, teniendo en cuenta que Cartagena fue seleccionada como ciudad piloto del Caribe dentro de la cooperación entre el Gobierno de Colombia y JICA para la estructuración de los Planes Portuarios Locales, y en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024-2027: “Cartagena, Ciudad de Derechos”, que contempla la formulación del Plan Portuario Local como una de sus metas.

Durante la jornada, se abordaron aspectos clave del sector portuario de la ciudad, como el estado de los muelles y terminales, la capacidad operativa, la red vial y las condiciones marinas y ambientales, así como su alineación con el modelo de ocupación del territorio y las áreas de actividad propuestas en el nuevo POT.

Como parte de esta agenda, también se realizó un recorrido por el borde costero de la bahía, que permitió a los asistentes recoger insumos para el análisis técnico y la toma de decisiones sobre las áreas estratégicas del POFPA.

“Venimos acompañando los procesos de ordenamiento territorial portuario en el país. En Cartagena, se avanzó en lineamientos que promueven la articulación entre el nivel local y las políticas nacionales del sector transporte, así como en la construcción del Plan Maestro Portuario y el Plan Local de Instalaciones”, señaló Liliana María Ospina, viceministra de Transporte.

Por su parte, el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, destacó: “En reunión con el Gobierno nacional y JICA, abordamos la capacidad portuaria de Cartagena de cara a la construcción del Plan Portuario Local, un instrumento que se integrará con el POT que estamos formulando y que reconoce el agua como eje estructurante del territorio”.

Y agregó: “El sector portuario es una de las principales fuentes de desarrollo económico de la ciudad y, en ese sentido, el Plan Portuario Local y el POT permitirán su fortalecimiento, al tiempo que se avanza en la diversificación productiva de Cartagena”.

Finalmente, el POFPA busca consolidar, a través de un trabajo colaborativo entre entidades públicas, operadores privados y la comunidad local, un sistema portuario con criterios de sostenibilidad, eficiencia, transparencia e innovación, consolidando la ciudad como puerto líder del Caribe, al tiempo que garantice un desarrollo equilibrado con su entorno urbano, social y ambiental.