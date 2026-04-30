Cartagena gana concurso de Bloomberg para financiar emprendimientos juveniles y sostenibles

Cartagena acaba de lograr un hito sin precedentes en su agenda internacional y ambiental: fue seleccionada a nivel mundial en el Fondo Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies, una iniciativa que reconoce a las ciudades que lideran soluciones reales frente al cambio climático.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La elección ubica a la ciudad en una red global de 300 ciudades en seis continentes, lo que consolida su posicionamiento internacional y valida el trabajo que adelanta en sostenibilidad y acción climática.

Este reconocimiento se suma al ganado el pasado 24 de febrero, cuando se conoció que la Alcaldía de Cartagena ganó un concurso mundial de Bloomberg: un hito de la ciudad en materia de cooperación internacional, en una convocatoria en el que participaron 630 ciudades del mundo. Con el millón de dólares del premio se dignificarán a 142 vendedores de la economía popular: con formación, nuevo mobiliario y reconocimiento como patrimonio vivo en el Centro Histórico.

Con dicho proyecto se generará un incremento sostenible en los ingresos de los 142 vendedores tradicionales beneficiarios, fortalezcan su reconocimiento como patrimonio cultural vivo de la ciudad y se contribuirá a la consolidación de un espacio público más ordenado, atractivo y funcional en el Centro Histórico.

Cerca de dos meses después de haber ganado ese inédito respaldo internacional para vendedores de cocos y frutas, raspao, artistas plásticas y matronas del Portal de los Dulces y sus núcleos familiares, hoy Cartagena gana un nuevo certamen de Bloomberg en su Fondo de Juventud y Acción Climática.

El Fondo de Juventud y Acción Climática (Youth Climate Action Fund) de Bloomberg Philanthropies es una iniciativa global diseñada para empoderar a jóvenes de entre 15 y 24 años para diseñar y liderar soluciones climáticas en sus comunidades locales.

Las ciudades seleccionadas, como Cartagena en la tercera versión de la convocatoria, reciben inicialmente 50.000 dólares para distribuir micro-subvenciones (generalmente de hasta 5.000 dólares ) a proyectos liderados por jóvenes entre los 15 y 24 años.

Además del capital, los alcaldes y equipos locales reciben apoyo técnico del Bloomberg Center for Public Innovation de la Universidad Johns Hopkins; y también ingresan a una red de intercambio de experiencias con otras ciudades y casos de éxito.

“Cartagena sigue fortaleciendo su prestigio y presencia a nivel mundial, a través del fortalecimiento en su dirección de la cooperación internacional. En esta administración se han gestionado recursos inéditos en la materia de millones de dólares para beneficiar poblaciones especiales. Y así, de esta manera, cumplir con la premisa del alcalde Dumek Turbay de promover equidad y un progreso integral que no deje a nadie atrás”, expuso María Mercedes Abondano, directora de Cooperación Internacional del Distrito, desde Madrid, España.

A través del programa, se impulsarán iniciativas enfocadas en educación ambiental, reciclaje, sostenibilidad, gestión de residuos, adaptación al cambio climático y otras soluciones innovadoras pensadas desde las comunidades.

El Fondo busca, además, fortalecer la relación entre los gobiernos locales y la juventud, involucrando a más de 300.000 jóvenes en todo el mundo en la construcción de respuestas frente a la crisis climática.

“Este logro marca un antes y un después para Cartagena, ya que no solo se pondera nuestra gestión ambiental, sino que la proyecta como un referente nacional e internacional en acción climática con enfoque juvenil; y en la promoción de emprendimientos que generen empleo, mitiguen la falta de oportunidades, le apuesten a la competitividad y los sueños de muchachos con proyección y liderazgos; y así, construir una mejor ciudad con la participación de todos”, concluyó Abondano.

Escenarios de emprendimiento que se respaldarán con el fondo de Bloomberg

Fondo Juventud y acción climática de Bloomberg

* Educación y concientización climática, como cursos, experiencias o las artes.

* Investigación y recolección de datos, como mapear la salud ambiental.

* Resiliencia y adaptación, como abordar la calidad del agua o las olas de calor.

* Infraestructura verde, reforestación y protección ambiental, como crear parques, jardines comunitarios o techos verdes para edificios de la comunidad.

* Agricultura sostenible y sistemas alimentarios, como huertos urbanos que enriquezcan el acceso de la comunidad a alimentos frescos.

* Promoción y avance de la economía circular, como moda sostenible o repensar el uso de materiales descartados.

* Gestión sostenible de residuos, como clasificación, recolección o limpieza.

* Transporte sostenible, como fomentar a las personas a caminar, andar en bicicleta y usar el transporte público.

* Gobernanza climática, como consejos de la juventud o consulta a jóvenes para decisiones públicas