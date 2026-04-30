Cartagena celebró el Día Internacional de la Danza con homenaje a Delia Zapata

El Teatro Adolfo Mejía se vistió de gala para conmemorar el Día Internacional de la Danza, en una jornada que unió el reconocimiento a la trayectoria, la formación académica y el homenaje al legado de la maestra Delia Zapata Olivella. El evento, organizado por el Consejo Distrital de Danza con el respaldo del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), sirvió como escenario para el primer encuentro oficial de Shirley Tuñón Vásquez como directora de la entidad con los hacedores y gestores del gremio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la celebración, se destacó la sinergia construida entre la institucionalidad y los artistas, resaltando avances significativos en la profesionalización del sector. Uno de los momentos más importantes fue la mención del Diplomado en Formación y Creación de Proyectos Dancísticos, realizado en convenio con la Universidad de San Buenaventura, el cual fue calificado como un anhelo cumplido para los directores y coreógrafos de la ciudad. La jornada incluyó un conversatorio dedicado a la vida de la folclorista Delia Zapata y la entrega de reconocimientos a diez representantes destacados por su aporte a la transformación social a través del baile.

“La educación y la dignificación de nuestros artistas son pilares fundamentales para transformar la cultura en Cartagena. Con este nuevo diplomado, estamos entregando herramientas reales para que el talento de nuestros bailarines trascienda y se profesionalice, asegurando que el brillo de nuestras fiestas cuente con el respaldo académico que merece”, manifestó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Así mismo, Shirley Tuñón, directora del IPCC, afirmó: “Me siento complacida de que este sea mi primer encuentro con este sector. Ratifico mi deseo de seguir construyendo sobre lo construido, manteniendo el respaldo a experiencias tan positivas como el Diplomado en Formación y Creación de Proyectos Dancísticos con la Universidad de San Buenaventura. Seguiremos trabajando de la mano con el Consejo de Área para que estos espacios de formación y memoria, como el conversatorio en honor a la maestra Delia Zapata, sigan consolidando nuestra identidad”.

Finalmente, el evento cerró con muestras artísticas que evidenciaron la grandeza de las vertientes tradicionales, afrocaribeñas y urbanas de la ciudad. La directora Tuñón enfatizó que la danza en Cartagena es una identidad viva que habita desde los escenarios formales hasta los patios de los barrios populares, reafirmando el compromiso de seguir trabajando de la mano con agremiaciones como Asofolclor y Asodanza para el fortalecimiento del patrimonio inmaterial.