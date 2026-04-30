Capturan en Olaya Herrera a ‘Anderson’, presunto responsable de hurtos en playas de Bocagrande

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a un presunto delincuente, en el norte de la ciudad, señalado de cometer hurtos en las playas de Bocagrande.

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El capturado, conocido con el alias de “Anderson”, un actor criminal reincidente, habría aprovechado el momento en que dos turistas ingresaban al mar, para sustraer de sus pertenencias 3 equipos celulares.

Gracias a la reacción de la Policía, se logró su captura y la recuperación de los móviles, avaluados en más de 12 millones de pesos.

A alias de “Anderson”, se les investiga por su presunta participación en otros casos de hurto en zonas turísticas de la ciudad. Además, cuenta con 18 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, lesiones personales, daño en bien ajeno, Violación habitación ajena, receptación y tráfico de estupefacientes.

El Capturado, fue puesto a disposición de la fiscalía general de la nación, para su respectiva judicialización.

En lo corrido del año se han capturado 2.355 personas por diferentes delitos, entre ellos, 358 por el delito de hurto.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el Mayor Jhojan Villalobos Bernal, Oficial de Guarnición.