Cae presunto expendedor del Clan del Golfo que usaba su vivienda como centro de acopio en El Carmen

En una operación adelantada por la Policía Nacional, fue capturado en flagrancia un presunto expendedor de drogas en el barrio La Floresta, en el municipio de El Carmen de Bolívar.

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El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), mediante diligencia de allanamiento y registro, donde lograron sorprender a un hombre de 25 años que, al parecer, utilizaba su vivienda como punto de expendio de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo.

Durante el operativo, las autoridades incautaron 49,2 dosis de base de coca, una gramera digital, dos paquetes de bolsas plásticas y 14.000 pesos en efectivo, presuntamente producto de la venta ilegal.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado estaría vinculado a la comercialización de sustancias ilícitas para el grupo armado organizado Clan del Golfo. Además, registra cuatro anotaciones en el SPOA por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes a la espera que un juez de la República le domina su situación judicial.

“El desarrollo de estas operaciones nos permite afectar directamente las economías criminales y garantizar mayor seguridad en nuestros municipios. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando este tipo de hechos que tanto daño causan a la convivencia”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.