Así será la inauguración de los Campeonatos Municipales 2026 de la Liga Santandereana de Fútbol

La Liga Santandereana de Fútbol dará inicio a sus torneos 2026, este sábado 2 de mayo, con una multitudinaria ceremonia inaugural que promete convertirse en una verdadera fiesta deportiva y familiar.

La inauguración se desarrollará en el Estadio Américo Montanini, donde cerca de 20 mil personas, entre jugadores y sus familias participarán del evento. Más de 12 mil jugadores desfilarán en representación de los más de 800 equipos pertenecientes a 120 clubes de Santander, afiliados a la liga.

La jornada comenzará con un desfile que recorrerá los alrededores del máximo escenario deportivo de los santandereanos. Los participantes ingresarán por la tribuna sur hacia el gramado.

La inauguración, que se extenderá a partir de las 2:00 p.m. y hasta las 7:00 p.m., culminará con una exhibición de juegos pirotécnicos, como cierre simbólico de la jornada.

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Durante el acto protocolario, los clubes serán presentados oficialmente ante los asistentes en la gradería occidental. En este espacio, los delegados recibirán balones de acuerdo con el número de categorías inscritas por cada institución. Además, entregarán reconocimientos especiales al mejor heraldo, la delegación más numerosa y la mejor madrina, incentivando la participación y el espíritu deportivo.

Más allá de lo deportivo, el evento busca resaltar el papel del fútbol como herramienta de integración social. Desde la Liga Santandereana de Fútbol destacan que “esta ceremonia refleja su visión de fortalecer la articulación familiar en Santander a través del deporte”, comentó John Quintero, vicepresidente de la entidad.